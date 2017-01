Vogel’s hangt jouw HEOS-speakers aan de muur

Wie voor een cleanere inrichting van zijn woonkamer wilt gaan, kan kiezen om zijn luidsprekers aan de muur te bevestigen. Speciaal voor de HEOS-speakers van Denon heeft Vogel’s nu muurbeugels gelanceerd.

Of je nu een modern of landelijk interieur hebt, het is sowieso netter om jouw speakers aan de muur te hangen met behulp van een stevige beugel. Vogel’s is specialist als het op wandbeugels voor onder meer televisies en luidsprekers aankomt en heeft nu ook specifiek voor de HEOS-speakers van Denon een lijn voorgesteld.

Met de SOUND 5201 laat je de HEOS 1 naadloos opgaan in jouw interieur. Je kan de speaker 70° draaien en 30° kantelen en dankzij de ingebouwde waterpas hangt de steun meteen kaarsrecht. Bovendien kan je kiezen voor een zwarte of witte uitvoering, afhankelijk van welke kleur jouw HEOS-speaker heeft. De SOUND 5203 doet exact hetzelfde, maar dan voor de HEOS 3.

Voor de SOUND 5201 betaal je 39,99 euro, voor de SOUND 5203 49,99 euro.

Reageer