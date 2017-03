In de Netflix Originals Stranger Things en The OA vormden vermiste kinderen de rode draad. Dat is nu ook het geval in de eerste Duitse tv-serie van de streamingdienst, Dark.

Dark maakt deel uit van een nieuwe lichting Europese televisiereeksen. Later dit jaar volgen nog de Italiaanse misdaadserie Suburra en de Spaanse reeks Las chicas del cable.

Volgens Netflix zal Dark in de winter van 2017 te zien zijn.

Reageer