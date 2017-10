The Force is strong, ook in deze limited edition robotstofzuiger van Samsung. De VR7000 kreeg een speciale update in de vorm van een masker van Darth Vader of een Imperial Stormtrooper.

De Powerbot robotstofzuiger wordt – helemaal toevallig natuurlijk – gepresenteerd op de dag van de release van de eerste full trailer van de nieuwe Star Wars-film The Last Jedi. Beide robotstofzuigers komen met bijpassende geluidseffecten.

Of de stofzuigers ook naar België of Nederland komen valt nog te zien.

Zonder in details te treden, geniet even mee van dit leuke filmpje waarbij Darth Vader de overstap maakt naar de ‘Dirt Side’!