Clips is een kleine camera van Google, die automatisch foto’s maakt op basis van machine learning. Zie het als een camera die je in huis plaatst, en die af en toe een foto neemt van de kinderen of huisdieren. Het idee erachter is dat de camera leuke momenten vastlegt waarop je zelf geen camera hoeft vast te nemen.

De 12 megapixel camera maakt ook beelden aan 15 frames per seconde en heeft een lens met een gezichtsveld van 130 graden. De beelden worden opgeslagen op het interne geheugen maar kunnen ook verstuurd worden naar smartphones zoals de nieuwe Pixel 2 van Google maar ook de iPhone 8, en de Samsung Galaxy S7 en S8.

De Google Clips hoeft niet aangesloten te worden op het stroomnet, de batterij zingt het zo’n drie uur uit.

De camera is voorlopig enkel in de Verenigde Staten te verkrijgen en kost daar 249 dollar.