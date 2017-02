Video: dit is Sony’s eerste OLED televisie

De A1 is de eerste oled-televisie van Sony. Om geluid te produceren ontwikkelde Sony een erg innovatieve oplossing: het scherm resoneert.

De Acoustic Surface-technologie maakt handig gebruik van het feit dat OLED-panelen geen achtergrondverlichting meer hebben.

Ondertussen konden we tijdens de Sony Dealer Days al even proeven van de geluidskwaliteit: en die is best uitstekend. De subwoofer die verwerkt zit in de tafelvoet geeft het laag goed weer; en de speakers die verwerkt zitten in het scherm doen het scherm niet meetrillen.

