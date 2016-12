Video: de Minions doen cameo in Despicable Me 3-trailer

Universal Pictures heeft zijn eerste trailer voor Despicable Me 3 (Verschrikkelijke Ikke in het Nederlands) gelanceerd. En uiteraard maken ook de Minions daarin hun opwachting.

In het derde deel van de animatiereeks (‘Minions’ even buiten beschouwing gelaten) neemt superschurk gone good Gru het op tegen Balthazar Bratt, die qua haar- en kledingstijl duidelijk in de jaren ’80 blijven hangen is.

Samen met de Minions zal dat waarschijnlijk tot heel wat hilarische situaties leiden. Of de prent het niveau van zijn voorgangers haalt, valt nog even af te wachten. De film speelt vanaf 28 juni 2017 in onze zalen.

