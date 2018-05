Of je nu nog snel jouw lievelingsjurkje voor je date of het trainingspak van jouw kleine voetballer moet gladstrijken, je klaarmaken is nooit zo simpel als het lijkt. Met de nieuwste modellen van de Braun CareStyle 7-serie gaan je strijkvaardigheden er sterk op vooruit. De stoomgenerator is een echte krachtpatser waarmee je snel alle plooien gladstrijkt. Hij is bovendien uitgerust met het nieuwe FastClean-systeem waardoor ontkalken sneller en gemakkelijker gaat dan voordien.

Daarnaast werd ook het design van het strijkijzer zelf volledig vernieuwd waardoor CareStyle 7 is uitgerust met Brauns lichtste strijkijzer. Dankzij de afgeronde Elexal 3D-strijkzool houdt niet je nog tegen en strijk je moeiteloos achterwaarts over zakken, knopen en ritsen heen. De iCare-technologie beschermt ten slotte jouw kleding doordat de temperatuur geschikt is voor alle soorten stof.

Al deze features zorgen ervoor dat je van strijken geen stress krijgt maar dat het gemakkelijker en aangenamer wordt. Neem dus afscheid van luidruchtige en zware strijkijzers en geniet van strijken met de nieuwste CareStyle 7-stoomgeneratoren!

Mannen, opgelet! Nooit meer commentaar op jouw strijkkunsten

Bijna 1 op de 5 Belgische mannen krijgt wel eens commentaar op zijn strijkkunsten vanwege zijn partner, maar met de nieuwste CareStyle 7 is strijken voor iedereen een fluitje van een cent. Nooit meer beschadigde kleding zoals de bekende schroeiplekken, want de iCare-instelling beschermt jouw kledingstukken doordat de temperatuur geschikt is voor alle soorten stof. Je hoef jouw kleding dus ook niet meer te sorteren waardoor je ook nog eens tijd wint.

Handig toch?

Daarnaast kun je ook gebruikmaken van de eco-instelling. Dit houdt in dat het toestel de optimale temperatuur biedt voor perfecte resultaten op delicate stoffen zoals zijde, wol of zelfs synthetische stofjes. Hiermee bespaar je bovendien meer dan 30% energie in vergelijking met de iCare-instelling.

De CareStyle 7 Pro beschikt trouwens nog over een leuk extraatje waardoor je razendsnel de moeilijkste strijkopdrachten aankan, namelijk de turbo-instelling.

Zwaar werk met het lichtste strijkijzer van Braun

Voor de nieuwe topserie stoomgeneratoren ontwikkelde Braun een nieuw lichtgewicht strijkijzer met een dynamisch design waarmee je met weinig inspanning grootse prestaties levert. Om het comfort en gebruiksgemak nog meer te verhogen, heeft het strijkijzer aan de bovenkan een premium rubberen afwerking waardoor het goed in de hand ligt. Ook beschikken de stoomgeneratoren over een groot uitneembaar waterreservoir van 2 liter waardoor je langer kunt strijken zonder bij te vullen. Je neemt het vlotjes uit het toestel en vult het eenvoudig met de grote vulopening.

