Ultra HD 4K projector van Sony duikt onder de 5000 euro

Betaalbare Ultra HD 4K projectoren zal je niet snel vinden, maar met de VPL-VW260 zet Sony alvast een stap in de goede richting. Prijskaartje: 4999 euro.

De VPL-VW260ES vormt de opvolger van de VPL-VW320ES die ondertussen zowat twee jaar oud is. De VPL-VW260ES biedt ondersteuning voor HDR, in het bijzonder voor HDR10 en HLG. De projector heeft een lichtopbrengst van 1500 lumen, een native 4K SXRD-paneel, Sony’s uitstekende Reality Creation en Triluminos-technologie die voor meer kleuren moet zorgen.

Een tweede nieuwe home cinema projector, de VPL-WV360ES, nestelt zich qua prijs ( 6999 euro) en specs daar net boven. De projector heeft een hoger contrast, nl. 200.000:1, en onthoudt de uitregeling van het beeld.

Tot slot is er nog een topmodel, de VPL-VW760ES, een laserprojector waarvan de prijs nog onbekend is maar die ongetwijfeld, net als de VPL-VW5000ES, is voorbehouden voor de happy few. Pluspunt is dat de 760 bijna de helft kleiner is.

