Vanaf half december 2017 biedt TV Vlaanderen een pakket televisiezenders aan dat te ontvangen is via DVB-T2. Maar wat is DVB-T2 juist en waarin verschilt deze tweede generatie van DVB-T?

DVB-T is een technologie om televisiesignalen via de digitale ether (de lucht dus) te versturen en te ontvangen. Men spreekt dan ook van digitale ethertelevisie of digitale tv via de ether.

Ondertussen biedt een nieuwe versie en opvolger van DVB-T, de DVB-T2 technologie, nieuwe mogelijkheden. Zo is er een efficiënter gebruik van de bandbreedte waardoor de aangeboden televisiekanalen in betere kwaliteit (SD of HD) kunnen worden doorgegeven en ontvangen thuis. Nu onze televisietoestellen steeds groter worden (55-inch en groter) is een betere beeldkwaliteit een pluspunt.

De grotere bandbreedte kan ook op een andere manier ingezet worden door bijvoorbeeld meer zenders, en dus vooral nichezenders, door te geven.

Er is wel een kleine kanttekening aan DVB-T2. Heel wat apparatuur dient aangepast te worden. Norkring heeft de zendmasten al volledig operationeel, maar ook in onze huiskamers moet er het een en ander worden aangepast.

Zo moet de televisie een televisietuner aan boord hebben die geschikt is voor DVB-T2 én een CI+module waarin een smartcard past, om de televisiesignalen te decoderen. Bij de meeste nieuwe televisietoestellen is dat al het geval.

Beschikt de tv echter niet over deze tuner of CI+module, dan dient er een afzonderlijke decoder of settopbox aangeschaft te worden bij een aanbieder zoals TV Vlaanderen.

Bovendien heb je ook nog een digitale DVB-T2 antenne nodig om de tv-signalen te ontvangen. Afhankelijk van de regio in Vlaanderen en de geografie dien je binnenshuis of buiten te plaatsen. Op de website van TV Vlaanderen kan je zien onder welke regio jij valt.