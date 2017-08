Uitbreiding compacte laser- en led-projectoren bij LG

Op de IFA zal LG twee nieuwe compacte home cinema projectoren tonen. Het gaat om de laserprojector ProBeam UST, en de MiniBeam, een projector op basis van LED.

LG verwacht dat de vraag naar dergelijke projectoren de komende drie jaar sterk zal stijgen.

Beide projectoren maken gebruik van een single-chip DLP-design. De LG ProBeam UST heeft een Full HD-resolutie en kan al vanaf 12 cm van de muur een 100-inch beeld projecteren. De ultra short-throw projector genereert een helderheid tot 1500 ANSI Lumens en de lichtbron zelf is goed voor minstens 20.000 uur.

Op het vlak van installatie kan je de projector op zowat elk meubel plaatsen en starten met projecteren. Fijn regelen kan via vier keystone-functies, zowel horizontaal als verticaal. De projector kan draadloos connecteren met een hoofdtelefoon of speakers en heeft standaard het webOS smart tv-platform van LG aan boord.

De LG MiniBeam is een draagbare HD-projector met ingebouwde batterij. Die houdt het zo’n vier uur uit. De projector is bedoeld om vlot mee te nemen, buiten te gebruiken of zelfs te projecteren op het plafond, doordat het beeld tot 70 graden kan gekanteld worden.

Via de USB Type-C poort kan je de meest recente smartphones aansluiten, of de batterij van de projector opladen. Via Bluetooth kan deze projector het geluid sturen naar compatibele apparatuur zoals een hoofdtelefoon of luidsprekers.

