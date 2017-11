De tweede generatie van de Spectre 13 lijn bestaat uit dunne laptops met een 4K-aanraakscherm en beter geluid.

Premium bouwkwaliteit staat voorop bij deze reeks. De behuizing is gemaakt van CNC aluminium en koolstofvezel, en verkrijgbaar in de kleuren Ceramic White met goudkleurige accenten of Dark Ash Silver met accenten in gepolijst koper. Het scherm met een resolutie tot 4K heeft dunne schermranden en is afgewerkt met het stevige Gorilla Glass van glasbedrijf Corning.

De speakers zijn geplaatst bovenaan het full-size toetsenbord dat over de volledige breedte van de laptop loopt en voorzien is van toetsverlichting. Hierdoor zou je kraakhelder geluid horen en is het comfortabel typen.

De nieuwe Spectre 13 laptops doen een beroep op de ondertussen achtste generatie van de Intel Core i5- en i7-processors, hebben een maximale opslag van 1TB (SSD) en maximaal 16GB geheugen. De batterij houdt het meer dan 11 uur uit, en in minder dan een half uur kan je de laptop tot de helft opladen.

De HP Spectre 13-inch laptop is in België vanaf midden november verkrijgbaar voor 1599 euro.