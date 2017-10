Het kiezen van het juiste scheerapparaat hoeft niet moeilijk te zijn. Hieronder volgen alvast de belangrijkste aandachtspunten.

Een elektrisch scheerapparaat doet in feite hetzelfde als een scheermesje: het verwijdert overtollige baard- en snorstoppels. De meeste elektrische scheerapparaten werken volgens het volgende principe: één mesje trekt de haren naar boven, een ander mesje scheert het haartje af.

Messensysteem

Elektrische scheerapparaten bestaan al sinds 1930 toen Jacob Schick het eerste elektrische scheerapparaat ontwikkelde. Het betekende een overgang van het nat- naar het droogscheren.

Even later kwam Philips voor de eerste maal met een elektrisch scheertoestel, dat op basis van een rotatiesysteem werkt. Het huidige gamma van Philips is volledig gebaseerd op het rotatiesysteem, en het zogenaamde ‘lift en cut’ systeem, waarbij een eerste mesje de baardhaar optilt en een tweede mesje de haar afscheert.

Acht jaar later deed Braun zijn intrede. Dit systeem werkt, net als Schick, op basis van een oscillerend of trillend snijmes achter een metalen folie. Tot op vandaag worden nog steeds dezelfde twee technieken gebruikt.

Trillende messen

Het scheerapparaat is uitgerust met een scheerrooster of metalen folie (blad) met daaronder een trillend messenblok. Dit messenblok beweegt snel van links naar rechts. Ruwweg kunnen we scheerapparaten onderscheiden met een enkelvoudig, dubbel of driedelig scheerblad. Dit wordt al dan niet gecombineerd met een zwenkend scheerhoofd en een tondeuse. De keuze van het scheerblad hangt af van de dichtheid van de haargroei.

Rotatie

Een scheerapparaat op basis van dit systeem heeft twee ronddraaiende scheerbladen die door een rond scheerhoofd worden afgedekt.

Tip: Onthou dat hoe groter de scheeroppervlakte is hoe meer haartjes in minder bewegingen worden verwijderd. Daardoor vermindert de kans op irritatie.

Oplaadbaar scheerapparaat of niet?

Let er vooral goed op hoelang het scheerapparaat nodig heeft om op te laden tot zijn volle capaciteit. Dit varieert van model tot model: sommige apparaten hebben genoeg aan één uur, anderen doen er een nachtje of langer over.

Ga ook de scheercapaciteit na. Hoe lang kan het scheerapparaat autonoom blijven werken na volledige oplading? Een scheerapparaat met een autonomie van 30 minuten gaat zo’n 7 tot 10 dagen mee zonder opladen.

Een accu- of oplaadindicator kan ook best handig zijn. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en weet je steeds of het toestel nog aan het opladen is of niet.

De topmodellen bieden ook een snel opladen-functie. Via een snellaadsysteem is het toestel in één uur opgeladen. Wie echt gehaast is en vergeten het scheermachine op te laden, kan gebruik maken van de korte oplading voor één scheerbeurt.

Andere kenmerken

Aanwezigheid van een trimmer of tondeuse

Handig voor het trimmen van bakkebaarden en snor. Bijna standaard aanwezig op de meeste apparaten.

Voltage-aanpassing

Nuttig als je vaak op reis bent. De meeste toestellen passen het voltage automatisch aan zodat je niks meer hoeft te doen.

Waterdicht

Voor gebruik in de douche. Opgepast: afspoelbaar is niet hetzelfde als waterdicht.

Blokkeringsschakelaar

Verhindert dat het apparaat in werking treedt tijdens de verplaatsing. Vaak in combinatie met automatische voltage-aanpassing en reisetui.

Aanpassing aan huidtype

Met een speciale selector kan je het scheerapparaat aanpassen aan het huidtype. Zo kan je bijvoorbeeld ruwer scheren ‘s morgens en zachter ‘s avonds.

Tip: nat scheren. Een recent fenomeen zijn de zogenaamde wet shavers die gebruik maken van een emulsie die tijdens het scheren op de huid wordt aangebracht en het gezicht voorbereidt op de scheerbeurt. Heel wat scheerirritatie wordt daardoor voorkomen.