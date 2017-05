Tips bij aankoop van een AV-receiver

Wie een degelijk home cinema-gevoel in huis wilt halen, kan haast niet zonder een AV-receiver. Het toestel dient als hub waarop allerhande toestellen worden aangesloten en kan je dus zien als het audioviseel middelpunt van jouw woonkamer. Maar waarop moet je letten als je een AV-receiver in huis wilt halen?

AV-receivers hebben soms een niet al te beste reputatie: ze nemen plaats in en bulken uit van de complexe aansluitingen. Gelukkig hebben de merken de voorbije jaren hier van geleerd en brengen ze nu knappe designtoestellen uit. Ook hebben ze de opstelling en het opstarten zo makkelijk mogelijk gemaakt via nieuwe grafische interfaces en apps.

In 2017 ondersteunen zowat alle AV-receivers muziekstreamingdiensten als Spotify, Tidal en Deezer, rechtstreeks op het toestel of vanaf een app. En ook Wi-Fi en Bluetooth zijn de standaard geworden, met hier en daar extra draadloze toevoegingen zoals AirPlay en Chromecast.

Wat is een AV-receiver?

Eerst en vooral lijkt het een goede zaak te definiëren wat een AV-receiver eigenlijk is en wat die doet.

Een AV-receiver (of gewoon ‘receiver’) is een stand-alone apparaat dat signalen van bronnen kan ontvangen en dat doorstuurt naar de juiste toestellen. Je kan er bijvoorbeeld een Blu-ray speler op aansluiten en de receiver zal dan het beeld naar jouw televisie doorsturen en het geluid naar jouw surround-systeem.

‘Niets spectaculairs’, denk je, ‘mijn soundbar doet dit toch ook?’ Ja, dat klopt, want ook een soundbar of home cinemasysteem heeft een ingebouwde receiver. Die zal echter een pak minder mogelijkheden bieden dan een stand-alone receiver. Die bevat immers een ingebouwde versterker waarmee de aangesloten speakers gestuurd worden. Voor een ultieme home cinema-ervaring haal je dus beter een apart toestel in huis.

Design

Ok, deze meeste modellen zien er nog uit als een uit de kluiten gewassen doos, maar sommige merken zoals Denon hebben al enkele slankere modellen in huis die qua specs niet moeten onderdoen voor hun grote broers. Zo win je meteen wat plaats in je tv-meubel. Het enige minpunt is dat ze wat minder vermogen bieden maar dat is het zowat.

Het vermogen

Bij het kiezen van een receiver neem je wellicht eerst een kijkje naar het vermogen, uitgedrukt in Watt. Staar je hier echter niet blind op: zelfs de meeste instapreceivers (met dus een lager vermogen) kunnen zonder problemen alle consumentenspeakers aansturen.

Bovendien zegt het wattage ook maar een deel. Je moet ook gaan kijken naar de bandbreedte, de weerstand en het aantal kanalen dat aangestuurd wordt. Het vermogen kan je een beetje bekijken als een cijferrace: het is een gemakkelijk vergelijkingspunt voor de consument, en daarom proberen fabrikanten soms een zo hoog mogelijk getal vast te leggen. Liegen is dit niet, maar de manier waarop een toestel aan zijn aantal Watt komt is minstens even belangrijk als het getal op zich.

Een receiver met een hoger wattage biedt ook niet altijd een betere geluidskwaliteit dan een met een lager vermogen.

Het vermogen is wel belangrijk voor jouw luidsprekers. Maar opnieuw geldt hier: overschat het belang niet. Een te krachtige receiver voor jouw speakers kan op zich geen kwaad en je zal al heel wat moeite moeten doen (lees: je hebt echt extreme volumes nodig) om jouw luidsprekers op te blazen. Je kiest dan ook beter voor een receiver die iets ‘te krachtig’ is voor jouw luidsprekers dan voor een toestel dat niet krachtig genoeg is.

Impedantie

Impedantie staat voor de weerstand van jouw luidsprekers en wordt aangeduid met de eenheid Ohm. De meeste speakers hebben een impedantie van 8 Ohm en daarmee kan je zo goed als elke receiver ermee koppelen.

Kort gezegd is het wel geen slecht idee om jouw toestellen op elkaar af te stemmen. Een te lage weerstand zorgt ervoor dat jouw receiver warmer wordt naarmate je het volume omhoog krikt, een te hoge weerstand zorgt ervoor dat het signaal moeilijker in de speaker komt.

Gelukkig kan je de meeste receivers zonder veel problemen koppelen aan luidsprekers, zeker voor doorsnee residentiële toepassingen.

De luidsprekeraansluitingen

Uiteraard is het belangrijk dat je jouw speakers op de receiver kan aansluiten. Je kan gaan voor een klassieke 5.1 of 7.1, maar dankzij de komst van Dolby Atmos kan je ook in de hoogte gaan werken en bijvoorbeeld voor een 9.1.2-opstelling kiezen. Welke opstelling je ook kiest, check zeker even of jouw receiver die ondersteunt.

Het is ook beter om meer uitgangen te voorzien dan je speakers hebt. Wil je namelijk ooit uitbreiden naar een systeem met meer luidsprekers, dan hoef je in zo’n geval geen nieuwe receiver te kopen.

HDMI met 4K HDR-ondersteuning

Een AV-receiver is best zo toekomstbestendig mogelijk. Het is en blijft toch een flinke investering waarvan je wenst dat die zolang mogelijk meegaat. Zorg er daarom voor dat alle HDMI-aansluitingen volledig 4K-compatibel zijn.

HDMI 2.0 is noodzakelijk als je in 4K wilt kijken of de komende jaren de switch naar 4K wilt kunnen maken. HDMI 2.0a gaat nog een stap verder en biedt ondersteuning voor HDR-beeld. Alleen dan zal je beelden met HDR kunnen doorgeven aan je scherm. Best is dat je dan ook vol voor HDMI 2.0a gaat!

Ook van belang voor HDMI is de HDCP 2.2-ondersteuning, zodat je geen last hebt van kopieerbeveiliging en je alle 4K-content probleemloos kan bekijken.

De meeste apparaten gebruiken HDMI, dus het aantal HDMI-bronnen is belangrijk.

Nieuwe generatie surroundformaten: Dolby Atmos en DTS:X

Koop je vandaag een AV-receiver zorg dan dat die overweg kan met Dolby Atmos (en iets minder DTS:X). Hier zijn er verschillende mogelijkheden:

Dolby Atmos 5.1.2 – een 5.1 surroundopstelling met twee hoogtekanalen voor Atmos

Dolby Atmos 5.1.4 – een 5.1 surroundopstelling met vier hoogtekanalen voor Atmos

Dolby Atmos 7.1.2 – een 7.1 surroundopstelling met twee hoogtekanalen voor Atmos

Dolby Atmos 7.1.4 – een 7.1 surroundopstelling met vier hoogtekanalen voor Atmos

Die laatste treffen we alleen aan op high-end receivers waarop vaak nog een extra versterker kan worden aangesloten zodat nog meer luidsprekers kunnen gebruikt worden.

Multiroom

Sinds 2016 zit multiroom audio zowat standaard op elke AV-receiver. Het is dus niet langer alleen voor home cinema of hifi-doeleinden. Je hebt nu de mogelijkheid om de versterker op te nemen in een bredere en draadloze multiroom muziekopstelling. De oplossingen hebben een andere naam afhankelijk van het merk, zoals Yamaha MusicCast, Denon HEOS of Onkyo FireConnect.

Bovendien kan je ook geluid (en soms zelfs beelden) sturen naar een tweede kamer in huis. Dit noemt men multi-zones.

Afstemmen op de kamer

Tijdens het opstellen en koppelen aan de luidsprekers bieden alle merken een oplossing om alle apparatuur op de kamer af te stemmen. Met de ingebouwde speakerkalibratie, vaak met een meegeleverde microfoon, krijg je een ideale geluidsweergave voor de aangegeven speakersetup, zonder manueel te moeten prutsen. Handig, als je hier zelf niet veel tijd in wilt stoppen.

De oplossingen hebben namen als YPAO (Yamaha), Audyssey (Denon en Marantz), MCACC (Pioneer) of Dirac Live (Arcam).

