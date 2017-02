Test: Samsung Gear S3 smartwatch

De Samsung Gear S3 werd begin september officieel voorgesteld in Berlijn. Ondertussen is de smartwatch al enkele maanden op de markt. Tijd dus voor een test.

Het nieuwe paradepaardje van Samsung onder de smartwatches zet opnieuw een stevige stap vooruit. Met de toevoegingen wil Samsung de smartwatch als categorie zinvol maken.

Dat de markt van de smartwatches het niet makkelijk heeft is een understatement. Pionier Pebble moest het loodje leggen en zit nu onder het merk Fitbit, nieuwe Android smartwatches zijn er amper, en van de Apple Watch wenst Apple geen verkoopcijfers bekend te maken, ook al geen baken van vertrouwen in de productcategorie.

Twee versies van de Gear S3

Maar Samsung bouwt gestaag verder aan de weg met de Samsung Gear S3. Die is er in twee versies, de Frontier en Classic, die enkel qua design verschillen van elkaar. Een 4G-versie, met SIM-kaart, komt er in de Benelux niet.

In de eerste maanden was er enkel een app voor Tizen en Android, nu is er ook een iOS-app, zodat de Gear S3 bruikbaar is met een iPhone.

De Gear S3 is iets robuuster als zijn voorganger, de S2, en gaat er toch weer op vooruit. De ronde smartwatch is waterbestendig – maar niet waterdicht! – en heeft krasvast Gorilla Glass. Het onderliggende oled-scherm is nu iets groter – 1,3 inch in plaats van 1,2 inch – en heeft dezelfde resolutie van 360×360 pixels. Er worden wel dubbel zoveel kleuren weergegeven dan voorheen. Over de kwaliteit van het scherm kunnen we duidelijk zijn: dat is uitstekend.

Dat scherm staat standaard steeds aan, maar kan je uitschakelen om de batterij te sparen. Wanneer het scherm toch oplicht door een melding tijdens het film kijken of zo kan je dat snel uitschakelen door je handpalm op het scherm te leggen. Een andere optie is de niet storen-functie inschakelen.

Samsung heeft nu een speaker en microfoon ingebouwd. Dat opent perspectieven voor spraakbediening maar de Nederlandse taal wordt nog niet ondersteund. Eventueel kan je wel korte berichtjes als notities inspreken via een dictafoon-app.

Ook een gps, hoogtemeter, barometer, bewegingssensor, optische hartslagmeter en NFC-chip zijn van de partij. Die laatste kan handig worden bij mobiele betalingen en Samsung Pay, dat bij ons echter nog niet beschikbaar is.

Al die features maken van de Samsung Gear S3 toch wel een stevige en dikke horloge voor aan je pols. Daarom zal hij niet op elke pols even goed passen. Voor sommige hemden en truien is dat problematisch. Testen in de winkel is dus de boodschap als je er eentje overweegt.

Tizen als OS

Samsung maakt voor zijn smartwatches gebruik van het eigen OS, Tizen. Dat heeft voor Samsung waarschijnlijk heel wat voordelen zoals het goed samenwerken van alle onderdelen van de smartwatch. Maar tegelijk ook nadelen: gaan ontwikkelaars zich blijven bezighouden met het ontwikkelen van apps voor Android Wear, Apple Watch en ook nog Tizen? Bovendien blijft een echte killer app voor Tizen uit.

Dat gezegd zijnde, is bedienen erg intuïtief met de draaiende ring rond het scherm. Zo navigeer je, in combinatie met twee knoppen, snel naar apps. Het scherm aanraken is ook een optie.

Er zijn verschillende watchfaces om de horloge/het scherm te personaliseren, en de aanpak rond widgets is goed. Zo kan je snel veelgebruikte apps, bijvoorbeeld S Health (zie verder), op het startscherm krijgen.

Ook meldingen verwerk je vlot: reageren kan je met spraakbediening, voorafingestelde antwoorden of via een klein toetsenbord.

De blijvende tekortkoming situeert zich bij de apps. Bij Android Wear en Apple watchOS zijn er toch veel interessante apps in het gebied rond navigatie en smart home, en dat missen we bij Samsung.

Samsung probeert daar wel iets aan te doen. Zo is er onlangs de Spotify app uitgekomen waardoor je muziek rechtstreeks van je smartwatch kan afspelen. Maar met één nadeel: je moet wel verbonden zijn met WiFi om het geluid af te spelen. Op die manier is het een veredelde afstandsbediening. Mocht je nog het geluid via Spotify Connect kunnen toewijzen dan was dit een handige app geweest…

Sportmogelijkheden

Een belangrijke gebruikscase voor een smartwatch is fitness en sport. Via de eigen app S Health kan je heel wat sporten tracken.

Een overzicht van de sporten: rennen, wandelen, fietsen, trektocht, crosstrainer, sportfiets, stapmachine, loopband, lunges, crunches, squats, star jumps, pilates, yoga, roeien en andere.

De gps, hartslagmeter en bewegingssensor komen dan goed van pas. Om nog eens terug te komen op het afspelen van muziek: erg handig is dat je muziek kan opslaan in de opslagruimte van 4GB en via Bluetooth (versie 4.2) die kan sturen naar een compatibele hoofdtelefoon.

De werking van de stappenteller is standaard: je stelt een doel in, bijvoorbeeld 10.000 stappen. Bij te weinig beweging krijg je een waarschuwing. Ook je slaap wordt bijgehouden, al is het op dit vlak nogal wat hit&miss.

Zeer nuttig is het feit dat de Gear S3 zelf ontdekt met welke sport je bezig bent. Als je gaat lopen, fietsen of stappen gaat de S3 na een tiental minuten dit detecteren, dit als een ‘work-out’ zien en je calorieverbruik bijhouden.

Hoewel de S3 waterbestendig is kan je hem best niet gebruiken om te zwemmen of te duiken door de IP68-rating. En dat is toch wel een nadeel in vergelijking met een Polar M600 of de nieuwste Apple watch.

De batterij is niet slecht: hoewel Samsung spreekt van 4 dagen, moet 2 à 3 dagen voor doorsnee gebruik zeker wel lukken. De magnetische lader is ook erg handig en doet meteen ook dienst als een wekkerradio ‘s nachts.

Conclusie

Grote tekortkomingen van de Samsung Gear S3 zijn en blijven de apps. Op technisch vlak heeft Samsung alles goed voor elkaar, al had volledige waterdichtheid wel gemogen voor de zwemmers onder ons.

