Tesla Solar Roof: alles wat je moet weten over deze zonnedakpannen

Bestellingen voor het Solar Roof van Tesla zijn vanaf heden mogelijk. Zes maanden na de voorstelling zijn ook meer details over de zonnedakpannen bekend zoals de prijs en de werking. Met dit overzicht geven we een antwoord op alle vragen.

Wat is het Tesla Solar Roof?

We weten allemaal dat zonnepanelen op het dak een schitterende manier zijn om gratis elektriciteit uit de zon op te wekken. Maar er zijn nog heel wat hindernissen te nemen vooraleer alle daken zijn voorzien van zonnepanelen. Een belangrijke drempel is het uitzicht van deze zonnepanelen.

Maar Tesla’s Solar Roof wil daar komaf mee maken. De zonnedakpannen van Tesla vervangen gewoon de traditionele dakpannen. Elke dakpan is in feite een mini zonnepaneel, dat het zonlicht omzet in elektriciteit. Door speciaal gedempt maar erg hard glas te gebruiken is het uitzicht gelijkaardig aan dat van een gewone dakpan. Bovendien zijn de zonnedakpannen volgens Tesla tot driemaal sterker dan normale dakpannen.

Hoe werkt het Tesla Solar Roof?

De cellen in elke zonnedakpan zetten het zonlicht om in elektriciteit. Deze elektriciteit doet je elektriciteitsmeter dan terugdraaien, voor zover is alles duidelijk. Maar Tesla raadt bij de bestelling van een Solar Roof de plaatsing van de Powerwall aan. Dat is een batterij waarin je alle tijdens de dag opgewekte elektriciteit kan stockeren.

Op momenten dat je energie nodig hebt in huis, zoals de avondlijke uren of ‘s nachts (of zelfs tijdens een stroomuitval) haal je die gewoon uit de Powerwall.

Enkel de tweede generatie van de Powerwall kan gebruikt worden met het Tesla Solar Roof. De Powerwall 2 kan tot 13,5 kWh opslaan, met een continu vermogen van 5 kW en een piekvermogen van 7 kW.

Niet alle dakpannen hoeven elektriciteit op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan de dakhelling op het noorden. Daarom voorziet Tesla naast de zonnedakpannen ook gewone glazen dakpannen die er vanaf de straat hetzelfde uitzien. Elon Musk schat dat een gemiddeld dak voor zo’n 40 procent uit zonnedakpannen zal bestaan.

Tesla biedt ook een stroomgarantie maar wat de opbrengst percentagegewijs zal zijn na een aantal jaren is onduidelijk. Ook de verschillende testen moeten nog vertaald worden naar een Europese context. In de VS biedt Tesla alvast een garantie die gelijk is aan minstens de levensduur van de woning.

Wat kost het Tesla Solar Roof?

Een indicatie van de prijs voor het Solar Roof wordt in de VS al gegeven door Tesla. Als 35 procent van de dakpannen elektriciteit opwekt, dan bedraagt de prijs 21,85 dollar per square foot of ongeveer 220 euro per vierkante meter dak.

De Powerwall 2 kost op het moment van schrijven 6850 euro, inclusief BTW maar exclusief de kosten voor installatie.

Wanneer zal het Tesla Power Roof beschikbaar zijn?

Vanaf mei 2017 zijn voorbestellingen voor het Solar Roof van Tesla al mogelijk. Voor het plaatsen van een bestelling rekent Tesla momenteel 930 euro aan.

In eerste instantie kunnen enkel de zonnedakpannen in de afwerkingen smooth en gestructureerd besteld worden. De levering van deze varianten zal plaatsvinden vanaf 2018. De twee andere uitvoeringen, Toscaans en Leisteen, kunnen pas vanaf 2018 besteld worden.

Een video van de lancering van het Tesla Solar Rood en de Powerwall 2

