Er zijn heel wat zaken waar je op moet letten als je een nieuwe televisie gaat kopen. De beeldresolutie, het formaat, connectiviteit, beeldtechnieken zoals HDR en slimme functies spelen allemaal een rol.

Maar het aanbod is groot en de technologie evolueert razendsnel. Het is dus niet altijd even eenvoudig een goede televisie te kopen. Met onze tips zie je niet langer iets over het hoofd als je van plan bent een tv in de winkel of online te kopen.

We geven ook enkele tips mee om je tv optimaal aan te sluiten en in te stellen.

1. Welk formaat van televisie koop je best?

Het is opvallend hoeveel mensen na de aankoop van een televisie het toestel terugbrengen omdat het te groot of te klein is.

Stap je over van een oudere flatscreen tv zal de stap naar een moderne televisie groot lijken. Schermranden zijn dunner dan vroeger en dus krijg je momenteel veel meer scherm, zonder dat de fysieke afmetingen van de tv toenemen. Idem voor de diepte van tv: die is stukken dunner dan voorheen, dus oogt de tv een stuk lichter in jouw interieur.

In onze tips voor het juiste beeldformaat lees je al na hoe groot je kan gaan, maar het merendeel van de consumenten kiest nog steeds een toestel dat eigenlijk een of twee maten te klein is. Hou daarom altijd in gedachten dat een groter scherm je altijd meer naar dat cinemagevoel zal brengen en dus aangenamer is om naar te kijken.

Meet daarom op voorhand hoe ver je sofa van de tv staat en kies aan de hand daarvan de juiste beelddiagonaal. Je zal het je niet beklagen!

2. Let op de resolutie van je televisie

De resolutie van een tv is een indicator voor de scherpte van de beelden. Er zijn vandaag 3 resoluties: HD Ready, Full HD en Ultra HD. Die onderscheiden zich van elkaar op het vlak van het aantal beeldpunten.

Zowat elke nieuwe televisie heeft anno 2017 een Ultra HD-resolutie. Wat Ultra HD is en wat de voordelen zijn, kan je nalezen in volgend artikel: Wat is Ultra HD (4K)?

3. Type beeldscherm: LED of OLED?

LED

Vandaag is het overgrote deel van de televisies een LED-tv. Een LED-tv is in feite een LCD-tv maar gebruikt voor de achtergrondverlichting van het scherm LED-lampjes.

OLED

Een nieuwe opkomende beeldtechnologie is OLED. Hoewel de naam doet vermoeden dat het de opvolger is van LED, is het eigenlijk helemaal iets anders. De pixels hebben niet langer een achtergrondverlichting nodig, maar verlichten volledig zichzelf.

Ultra HD rolt volop over de lippen, maar een andere ontwikkeling zou op korte termijn de beeldkwaliteit van onze tv’s wel eens een enorme boost kunnen geven. Die heet High Dynamic Range, afgekort HDR, of een hoog dynamisch bereik.

‘Het is niet het aantal pixels dat telt, maar wel de kwaliteit van de pixels’, is een veel gehoord argument in debatten rond Ultra HD. Volgens kenners maken een hoger dynamisch bereik en meer contrast een veel groter verschil uit in de beeldkwaliteit.

4. Smart TV: Android TV wint aan populariteit

Dankzij een internetverbinding beschikt de televisie vandaag over een reeks slimme apps die speciaal werden afgestemd voor gebruik op een televisiescherm. Doordat de televisies over steeds meer rekenkracht gaan beschikken, kunnen ze vandaag ook meer veeleisende apps aan, zoals het streamen van Ultra HD via Netflix.

5. Wil ik in 3D kunnen kijken?

De 3D-technologie was jarenlang op zowat elke televisie standaard aanwezig. Maar vanaf 2016 besloten heel wat televisiemerken geen 3D-televisies meer aan te bieden. Wil je er nog eentje vinden, dan zal je goed moeten zoeken.

Bovendien moet je de vraag stellen: kijk ik wel in 3D? Is dat het geval dan moet je nog een keuze maken tussen actieve of passieve 3D. Onderstaande artikels zetten je op de juiste weg:

6. Wat zegt het aantal Hertz over de beeldkwaliteit?

De term Hertz (Hz) geeft aan hoe vaak het beeld op het scherm wordt ververst. Hoe meer Hertz, hoe vloeiender beelden worden weergegeven en ‘motion blur’ verdwijnt.

7. Hulp bij het aansluiten van je televisie

De technologie staat niet stil en de tijd dat je in je woonkamer aan één kabel genoeg had, ligt al een eindje achter ons. Om door het bos de bomen te blijven zien, leggen we uit hoe je een tv het best aansluit.

Weet wel dit: onze woonkamer staat steeds voller met allerlei randapparatuur, die elk een eigen verbinding met de televisie moet hebben. Afgezien van oplossingen zoals HDMI ARC of een HDMI-switch, is het belangrijk dat je over voldoende aansluitingen beschikt voor bijvoorbeeld je settopbox, spelcomputer, Blu-ray speler, enzovoort. Best verbind je deze toestellen met een HDMI-kabel.

Bovendien is ook de draadloze connectiviteit van tel. Ga na of Smart TV interessant is voor jou en bekijk of zaken als DLNA en Miracast er voor jou toe doen.

8. Beginnen kijken: je televisie optimaal kalibreren

De beeldkwaliteit is een belangrijke eigenschap van je televisie. Maar om echt het volledige potentieel uit je scherm te halen en van de beste beeldkwaliteit te genieten, is kalibreren broodnodig.

Wanneer je een nieuw gekochte televisie thuis uit de doos haalt, zijn de instellingen ingesteld op fabriekswaarden. De kleuren zijn doorgaans uit proportie geblazen, de helderheid is te fel, de backlight staat niet goed en de scherpte is op zijn minst overdreven.

Daarom is het belangrijk dat je eens je de tv een plaats hebt gegeven in huis, aan de slag gaat met de verschillende beeldinstellingen. Je kan hiervoor een professional laten langskomen, maar je kan ook zelf aan de slag en aan de hand van enkele richtlijnen je tv zo goed mogelijk kalibreren.

9. Tips om je televisie optimaal te gebruiken

Draadloos streamen naar de tv: hoe doe je dat?

Hoe kies ik een televisie om te gamen?

10. Beter geluid op je tv

11. Overige tips

Een televisie kopen in de winkel: hoe ga je te werk?

Hoe onderhoud ik mijn televisie?

12. Prijzen en modellen

