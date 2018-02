De nieuwe ledlamp verandert de volledige uitstraling van een kamer met één druk op de knop.

De ToLEDo Radiance situeert zich qua design tussen lamp en armatuur maar is toch voorzien van een E27-schroefdraad. De ongewone vorm van de lamp – geen peervorm maar eerder een hoorn – zorgt voor een diffuus lichteffect.

De onconventionele ronde vorm maakt de lamp erg aantrekkelijk voor vervanging van bestaande E27-lampen in tal van ruimtes. Denk aan de woonkamer, slaapkamer, kinderkamer of keuken, maar ook hotels, restaurants, cafés, vergaderzalen, receptieruimtes en kleinere kantoren.

De ToLEDo Radiance is er met een witte of zwarte afwerking en twee maten: 650 of 806 lumen met een diameter van 142 millimeter, en 850 of 1000 lumen met een diameter van 192 millimeter. Beide modellen zijn verkrijgbaar in een kleurtemperatuur van 2700K en 4000K.

De lamp kan perfect gedimd worden zodat de helderheid kan aangepast worden aan elke situatie. Dat de lamp door zijn vorm niet verblind is mooi meegenomen.

De Sylvania ToLEDo Radiance heeft een levensduur van 25000 uur en een schakelfrequentie van 50000 schakelingen.

Meer over Sylvania