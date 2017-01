Spotify Connect: gebruik je smartphone als afstandsbediening om muziek te streamen

Met Spotify Connect hoef je niet meer naar de app van je luidsprekermerk over te schakelen om muziek te selecteren en af te spelen. Door de controle via de Spotify app heb je volledige toegang tot alle functionaliteit van de muziekdienst.

Wat is Spotify Connect?

Spotify Connect werd in september 2013 gelanceerd terwijl de eerste compatibele toestellen op de markt verschenen in 2014. Spotify Connect is één van de verschillende manieren om muziek via je smartphone op je audiosysteem of televisie weer te geven. Andere bekende technieken zijn Bluetooth, AirPlay en Google Cast.

Je gebruikt de Spotify app op de smartphone of de tablet enkel als een soort van afstandsbediening. De luidspreker, receiver of tv gaat zelf de muziek ophalen van de servers van Spotify.

Voordelen en nadelen van Spotify Connect

Omdat de smartphone niet langer een actieve verbinding heeft met de luidspreker of receiver zoals bij Bluetooth of AirPlay, ontlast Spotify Connect dus de batterij van je mobiele apparaat.

Bovendien is de kans op haperingen door een slechte telefoonverbinding zo goed als nihil; je moet je zelfs niet binnen je eigen thuisnetwerk bevinden.

En ontvang je een inkomende oproep op je telefoon, dan kan je die gewoon aannemen en blijft de muziek rustig verder spelen.

Via Spotify Connect kan je wel geen lokale muziekbestanden afspelen. Hiervoor gebruik je best nog de app van je audioapparatuur.

Bovendien is het ook niet mogelijk dezelfde muziek af te spelen naar verschillende Connect-luidsprekers; geen multiroom audio dus.

Hoe ga je nu van start met Spotify Connect?

1/ Je audioapparatuur moet Spotify Connect ondersteunen

Voorwaarde is dat je draadloze luidsprekers en audioapparatuur over Spotify Connect moeten beschikken. De laatste tijd brengen zowat de meeste merken compatibele toestellen uit.

Twijfel je nog, neem dan eens een kijkje op de website Spotifygear waar je makkelijk opzoekt of jouw toestel over Spotify Connect beschikt.

2/ Alle apparaten moeten op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten

Bovendien moet je ervoor zorgen dat alle apparatuur in je woning op hetzelfde Wi-Fi-netwerk is aangesloten. Spotify gaat immers in dat netwerk op zoek naar toestellen die zijn aangemeld op je Spotify account.

Het grote voordeel van Wi-Fi ten opzichte van Bluetooth is dat de geluidskwaliteit beter is, er minder uitval is en er een groter bereik is in de woning.

3/ Je hebt een Spotify Premium account nodig

Voor Spotify Connect-apparaten is wel een Spotify Premium abonnement nodig als je jouw smartphone als afstandsbediening wil gebruiken.

4/ Bediening in de Spotify app

Heb je de Spotify app staan op je smartphone of computer, speel dan gewoon een muzieknummer af. Onderaan het scherm zie je een melding verschijnen ‘Apparaten beschikbaar’. Klik je hier op, dan krijg je een overzicht van apparaten waarop je Spotify kan afspelen. Het apparaat dat groen oplicht, is datgene waarop momenteel je muziek afspeelt, of selecteer een ander.

