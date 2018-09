In oktober mogen we de nieuwe Fujifilm X-T3 verwachten. Dankzij de verbetering van de AF-prestaties en burst shooting zonder blackout kunnen bewegende onderwerpen beter gevolgd worden. Dat maakt de systeemcamera bijzonder geschikt voor video.

De vierde generatie van de X-serie pakt uit met een nieuwe sensor en processor, de X-Trans CMOS 4 en de X-processor 4. Dankzij zijn unieke kleurenfilterreeks houdt de X-Trans CMOS 4 moiré en valse kleuren onder controle.

Het aantal megapixel is licht verhoogd naar 26,1 wat hoger is dan elke andere camera in de X-reeks. De gevoeligheid is verlaagd naar ISO 160 (van ISO 200 op de voorganger X-T2).

Meer dan 2 miljoen van de pixels worden gebruikt voor fase-detectie, en dat is zo’n vier maal meer dan op de X-T2. Ze zitten ook verspreid over het hele beeld zodat objecten ook buiten het midden van het kader kunnen worden gevolgd. De autofocus werkt ook 50% sneller, zodat de focus accurater is, en het helpt ook bij bewegende objecten.

Een extraatje is de nieuwe Sportzoekermodus. Hiermee kan je de bewegingen van een object net buiten het kader volgen en gebruik maken van de kortere blackout-tijd om aan sport- en natuurfotografie te doen.

De camera is in staat interne 4K opnames te maken in 60p, aan 4:2:0 10-bit opnames. Het kan dezelfde framerate en resolutie uitsturen (met 4:2:2 sampling) via de micro HDMI-uitgang. Er kan voortaan ook worden gekozen tussen de codecs H.264/MPEG-4 en H.265/HVEC.

Voor de 4K-opnames in 60p moet je wel rekening houden met een kleine 1,18x crop. Dat verdwijnt bij 30p. Via een latere update volgt er ondersteuning voor de HDR-standaard HLG.

De X-T3 erft enkele populaire ontwerpkenmerken van de X-T2, zoals de plaatsing van draaiknoppen aan de bovenkant, een centrale beeldzoeker voor een groter gevoel van stabiliteit en een uiterst comfortabele greep. Nieuw is een hoofdtelefoonaansluiting, wat handig is voor de filmmaker.

De X-T3 komt op de markt in de loop van oktober 2018 en is beschikbaar in zwart en zilver. De body kost 1499 euro; een kit met de XF 18-55mm lens kost 1899 euro.