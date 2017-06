Specialist in muurbeugels Vogel’s neemt Marmitek over

Het Nederlandse Vogel’s, bekend van de flatscreensteunen, neemt het eveneens Nederlandse Marmitek over. Marmitek biedt allerhande nuttige accessoires aan voor AV-toepassingen.

Vogel’s wil zich met deze overname nadrukkelijker positioneren als specialist in productoplossingen die de beeld en geluid beleving thuis en in de professionele markt verbeteren. Na de overname blijft Marmitek als zelfstandige entiteit bestaan.

Gerdi Vogels, CEO Vogel’s: “Ik ben zeer verheugd met deze overname. Deze uitbreiding is een mooie aanvulling op onze bestaande activiteiten. Door deze combinatie kunnen we met beide merken onze marktpositie verbeteren en de distributie versterken. Daarnaast willen we voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen de kennis en kunde op het gebied van productontwikkeling van Marmitek graag inzetten. Door deze overname slaan we onze vleugels verder uit. Het gaat ons nieuwe kansen en mogelijkheden bieden in onze branche.”

Reageer