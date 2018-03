Op het event in New York toonde Samsung meer dan enkel zijn nieuwe line-up van QLED televisies. Ook een aantal nieuwe soundbars en de VL-reeks van luidsprekers vervoegen het gamma in 2018.

Dolby Atmos soundbar

Topper onder de soundbars is de HW-N950, een Dolby Atmos soundbar. Met speakers gericht naar voren, boven en beide zijdes creëert de Dolby Atmos soundbar unieke kijkervaringen met 7.1.4 surround sound. In vergelijking met zijn voorganger, de HW-K950, werden zowat alle speakers opnieuw bekeken en herontwikkeld.

Er is ook de HW-N650 (foto hierna), een soundbar ontworpen voor gamers. Met Acoustic Beam Technology zou je middenin de actie zitten.

Dunne soundbar voor wandmontage: HW-NW700

De HW-NW700 soundbar (zie foto bovenaan) heeft een iets andere aanpak met een slank design dat gericht is op wandmontage. Zo past de soundbar perfect samen met de tweede generatie van QLED televisies.

VL-reeks luidsprekers

Tot slot zijn er de VL-reeks van luidsprekers waarvan we er de VL550 uitlichten. De unieke metalen microfoon bij de VL550 geeft mensen de kans muziek te bedienen met hun stem. Omdat de microfoon magnetisch is, kun je hem op ieder metalen oppervlak plaatsen of hangen.