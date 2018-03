Met de nieuwe Xperia smartphones XZ2 en XZ2 Compact slaat Sony een andere designrichting in.

Zo hebben de smartphones een iets bollere achterzijde wat de toestellen op hun dikste punt een beetje dikker maakt dan de voorgangers XZ1 en XZ1 Compact. De nieuwe smartphones zijn ook iets langer en breder waardoor zowel het scherm van de XZ2 (5,7-inch) en dat van de XZ2 Compact (5-inch) groter zijn dan voorheen.

De schermen zijn in verhouding tot de behuizing ook groter geworden en hebben voortaan een beeldverhouding van 18:9.

Een andere wijziging is het verwijderen van de hoofdtelefoonuitgang en de verhuis van de vingerafdruksensor naar de achterzijde van de telefoon. Die achterzijde van de telefoon is wat betreft de Xperia XZ2 gemaakt van Corning Gorilla Glass 5; de XZ2 Compact moet het stellen met kunststof. De glazen achterzijde van de XZ2 laat ook draadloos opladen via de Qi-standaard toe.

Het luik entertainment krijgt op de Xperia XZ2 en XZ2 Compact de nodige aandacht, met name op het gebied van video-opnames, video’s bekijken en muziek luisteren. Zo is Sony erin geslaagd een smartphonecamera te ontwikkelen die video’s in 4K met HDR opneemt en die je kan afspelen op schermen die HDR-compatibel zijn. De Super slow motion video functie krijgt een upgrade en kan nu opnames tot 960fps in Full HD maken.

Bij het luisteren naar muziek maakt de Xperia XZ2 gebruik van Sony’s gloednieuwe Dynamic Vibration System, welke audio data analyseert en jou via trillingen de bastonen meegeeft. De XZ2 kan trouwens overweg met muziek in hoge-resolutie (net als de XZ2 Compact), en heeft de LDAC-techniek aan boord.

Beide smartphones gebruiken een Qualcomm Snapdragon 845 chipset en draaien op Androi 8.0 (Oreo). De toestellen zijn waterbestendig en beschermd tegen stof.

De Xperia XZ2 kost 799 euro; de Xperia XZ2 Compact 599 euro. Beiden zijn verkrijgbaar vanaf april 2018.