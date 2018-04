Begin dit jaar lanceerde Sony al zijn nieuwe gamma televisies voor 2018. Deze zomer komen daar de XF83- en XF70-series bij. Het gaat allen om 4K-televisies met HDR.

De XF83 is uitgerust met de 4K HDR Processor X1 voor een uitstekende weergave van 4K HDR. Dit model is tevens voorzien van 4K X-Reality PRO technologie. Dankzij deze innovatie worden beelden scherper en gedetailleerder weergegeven.

De XF83 is beschikbaar in 60- en 70-inch formaat en heeft Android TV als smart tv-platform. De XF83 is vormgegeven in een dunne aluminiumbehuizing en een stijlvolle voet die alle kabels en draden netjes verbergt.

De XF70 is uitgerust met een 4K X-Reality PRO beeldprocessor. Dit garandeert een natuurgetrouw beeld en een perfect contrast. De XF70 heeft verder geen Android TV, maar wel een ingebouwde webbrowser en toegang tot Netflix, YouTube en andere populaire streamingapps.

De tv is verkrijgbaar in vier formaten: 43-inch, 49-inch, 55-inch en 65-inch. Via de slim ontworpen voet kan je kabels van aangesloten spelers uit het zicht houden.

Beide televisiereeksen zijn pas beschikbaar deze zomer.