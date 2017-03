Sony met smartphone met 4K HDR-scherm (MWC 2017)

De Xperia XZ Premium is Sony’s eerste smartphone met HDR-ondersteuning. Maar het is vooral de camera die de aandacht opeist.

Heeft 4K HDR op zo’n klein scherm – 5,5-inch – wel zin? Op het Mobile World Congress was het alvast moeilijk te beoordelen. Zowat alle Xperia XZ Premium die daar aanwezig waren, stonden achter glas opgesteld. De reden daarvoor is dat de software nog niet finaal is. De smartphone is ook pas in de zomer van 2017 beschikbaar.

In een snelle vergelijking – opnieuw achter glas – van het scherm van de XZ Premium en een andere smartphone uit het Sony-gamma (Z5 Premium) zag je wel duidelijk verschillen tussen HDR en niet-HDR, maar dat kan ook met de ingestelde helderheid te maken hebben. Het is dus even wachten tot we een testtoestel in onze handen hebben gekregen om een finaal oordeel te vellen.

Zeker is dat het aantal filmpjes dat mobiel wordt bekeken nog steeds als kool groeit wereldwijd. Met het 4K HDR-scherm is Sony klaar voor het (nog altijd magere) aanbod van HDR-content via Netflix, Amazon Prime Video of YouTube.

Qua design ziet de Xperia XZ Premium er best knap uit. Het gebruikte glas – Gorilla Glass van de vijfde generatie – is zonder onderbreking rond het toestel gevouwen. Ook de achterzijde is volledig uit glas.

Waar op de beursstand van Sony wel heel wat minder geheim over werd gedaan, is de camera van de smartphone en diens Super Slow Motion-modus. Die kan maar liefst 960 beelden per seconde opnemen, in een resolutie van 720p. Uiteraard niet continu want dat zou teveel rekenkracht en geheugen vergen. Grosso modo kan je één vijfde van een seconde filmen. Wil je wel continu in slow motion blijven filmen, dan zakt het aantal beelden naar 180 per seconde (1080p resolutie).

Sony stopt in de XZ Premium de nieuwe Snapdragon 835 processor van Qualcomm, vandaar dus de latere release. De Xperia XZ Premium zal in zomer van 2017 verkrijgbaar zijn in de uitvoeringen Luminous Chrome en Deepsea Black.

