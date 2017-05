Sony met instapmodellen 4K HDR tv’s in de XE70-reeks

De XE70-reeks is ideaal voor wie op zoek is naar een betaalbare 4K Ultra HD televisie. De reeks is vanaf juni verkrijgbaar in vier schermformaten: 43-inch, 49-inch, 55-inch en 65-inch.

Alle schermen ondersteunen 4K HDR beelden en streamen probleemloos films en series van Netflix en Amazon Video. Voor een goede verwerking van de HDR beelden doen de tv’s een beroep op de krachtige 4K X-Reality PRO beeldverwerking. Die technologie analyseert alle elementen in een scène en koppelt die aan een speciale beelddatabase zodat de textuur, het contrast, de kleuren en de contouren op de best mogelijke manier worden weergegeven.

Dankzij MotionFlow XR gaan de televisie ook goed om met snel bewegende beelden tijdens sportwedstrijden of actiefilms. Deze techniek voegt extra beelden toe tussen de originele beelden zodat de weergave soepel blijft.

Op geluidsvlak zijn de televisies uit de XE70 reeks voorzien van ClearAudio+ die voor beter verstaanbare dialogen en heldere muziek instaat. De Cinematic S-Force Front Surround voegt wat extra diepte toe aan films, en simulteert een surroundeffect op basis van de linker- en rechterspeakerkanalen.

Het toestel heeft drie handige USB-poorten aan de zijkant. De slanke kader is afgewerkt met aluminium en een slimme kabeloplossing houdt snoeren buiten beeld: ze zijn via de achterzijde in de voet van de tv weggewerkt.

Prijzen en beschikbaarheid

Van zodra de prijzen bekend zijn, publiceren we ze hier. Het gaat om de volgende vier modellen.

KD43XE7096BAEP

KD49XE7096BAEP

KD55XE7096BAEP

KD65XE7096BAEP

