De Sony MP-CD1 projector past in de palm van je hand en kan makkelijk op een smartphone worden aangesloten.

De MP-CD1 projecteert ondanks zijn mini-formaat (8,3 x 1,6 x 15 cm) tot een schermgrootte van 120-inch, als je afstand van 3,45 meter respecteert. Ideaal dus om hem mee te nemen naar vergaderingen, game-events of een filmavond met vrienden.

In een luttele vijf seconden is de projector gebruiksklaar. Naast de aansluiting op een smartphone met een USB-C kabel kan je de projector ook verbinden met een Sony PlayStation, Google Chromecast of Microsoft Wireless Display Adapter via de HDMI/MHL-poort.

De gebruikte projectortechnologie heet DLP IntelliBright. Deze technologie maakt gebruik van slimme algoritmen om de helderheid van het beeld te verhogen zonder afbreuk te doen aan de batterijduur. Dankzij een innovatief ontwerp wordt opwarming van de projector geminimaliseerd, ook bij een hoge helderheid.

De MP-CD1 heeft een helderheid van 105 ANSI-lumen, een contrast van 400:1, een maximale resolutie van 854 x 480 pixels en is uitgerust met een batterij van 5000 mAh. Dat garandeert ruim twee uur lang scherpe en heldere beelden. Opladen kan altijd met de USB-C-poort.

De MP-CD1 is uitgerust met automatische keystone-correctie voor een beeldweergave zonder vervorming.

De MP-CD1 is vanaf april beschikbaar in de Benelux voor 400 euro.