Sony Alpha A9 full-frame camera is supersnel

Sony zet met de compacte systeemcamera Alpha A9 regelrecht de aanval in op gevestigde waarden zoals de Nikon D5 en de Canon EOS-1DX II. Professionele fotografen letten best even op.

De nieuwe systeemcamera van Sony lijkt te zijn ontworpen voor en door fotografen. De full-frame Exmor RS CMOS-sensor van 24,2 megapixels in combinatie met de nieuwe BIONZ X-processor maakt de Alpha A9 volgens de specs bijzonder snel. Zo zegt Sony dat gegevens tot 20x sneller kunnen worden verwerkt dan met eerdere full-frame camera’s van Sony zonder spiegel. Continu fotograferen zonder blackouts lukt zelfs tot 20 fps.

Het AF-systeem traceert complexe bewegingen accurater dan ooit tevoren met de mogelijkheid om AF/AE tot 60 keer per seconde te berekenen ongeacht of er foto’s worden gemaakt. Het Fast Hybrid AF-systeem werkt circa 25% sneller dan de Alpha 7R II.

Bovendien is hij ideaal in situaties waar absolute stilte van primordiaal belang is. De volledig elektronische sluiter is trillingsvrij en geluidloos. En wat dan te denken van het scherpstelsysteem dat een fasedetectie met 693 AF-punten biedt? Het dekt tot 93% van het beeld, zodat snel bewegende onderwerpen steeds kunnen worden vastgelegd.

Bovendien is de Alpha A9 voorzien van een innovatief 5-assige beeldstabilisatie dat in staat is om 5,0 stops te compenseren. Zelfs onder uitdagende belichting wordt de volledige kracht van de nieuwe sensor benut.

De Alpha A9 is ook geschikt voor het filmen in 4K (3840 x 2160p) en dit over de gehele breedte van de full-frame beeldsensor. Opnamen kunnen daarnaast worden gemaakt in het populaire Super 35mm-formaat. Verder kan de camera Full HD op 120 fps in maximaal 100 Mbps opnemen.

De Alpha A9 heeft verder een batterij met hogere capaciteit dan voorheen, en plaats voor twee SD geheugenkaarten, waaronder één met ondersteuning voor UHS-II. Ook is er een Ethernet-poort waarmee fotobestanden handig kunnen worden overgedragen naar een specifieke FTP-server. En zijn er tal van nieuwe instellingen, knoppen en aanpasbare opties toegevoegd die essentieel zijn voor professioneel gebruik.

De Alpha A9 camera zal te koop zijn vanaf juni 2017 en ongeveer 5300 euro gaan kosten.

Reageer