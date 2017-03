Sonos Playbase: onze eerste indruk

Met de Playbase lanceert Sonos een soundbar die past onder je tv. Het is een logische zet zegt Sonos, want heel wat consumenten plaatsen hun tv nog steeds op een meubel en hebben moeite met een juiste plaatsing van Sonos’ soundbar, de Playbar.

Volgens gegevens van Sonos hangt slechts een minderheid (30%) van de consumenten de tv aan de muur. Het overgrote deel (70%) plaatst de tv nog altijd op een meubel. Maar de plaatsing op een meubel zorgt ook voor een uitdaging: de soundbar mag het zicht op de tv niet belemmeren. En dat is niet altijd eenvoudig nu televisie steeds dunnere randen krijgen en de afstand van de onderste televisierand tot het meubel soms erg beperkt is.

Met de Playbase hoopt Sonos hier een oplossing te bieden. De soundbase, zoals de AV-industrie deze vormfactor noemt, is slechts 5,8 cm hoog en moet zo onzichtbaar mogelijk kunnen opgaan in het interieur. Zo zijn er geen zichtbare naden en is de bovenkant volledig plat.

Stevige uitdaging

Maar zo’n dunne speaker die je dan nog eens onder de televisie plaatst: hoe krijg je daar een degelijk geluid uit? Het was een stevige uitdaging voor de ingenieurs bij Sonos. Zo moest de Playbase niet alleen het gewicht kunnen dragen van de tv, maar ook interferenties en vibraties tot een minimum beperken. Uiteindelijk zou er liefst drie jaar werk in kruipen.

Het resultaat is een een speciaal ontwikkelde buitenkant gemaakt van met glas vermengd polycarbonaat. De behuizing werd voorzien van niet minder dan 43.000 afzonderlijke gaatjes, in vijf verschillende diameters – in het midden van de behuizing zijn ze het kleinst, en ze vergroten naar de zijkanten toe. De grootte van de gaatjes is in functie van het geluid dat de behuizing moet kunnen verlaten.

De Playbase bevat 10 speciaal ontworpen drivers met telkens een eigen versterker: zes voor het mid-range gebeuren, drie tweeters en één woofer. Uit onze luistertest kunnen we concluderen dat voor de meeste kamers de bas die de woofer produceert meer dan voldoende is. Daar zit het S-vormige kanaal – de S-Port – dat voor de weergave van de lage tonen instaat zeker voor iets tussen. In vergelijking met de Playbar is hier zeker vooruitgang geboekt.

Voor meer accurate bas blijft de Sonos subwoofer aangewezen. Voeg daar nog achterluidsprekers aan toe en je hebt een degelijke 5.1 surroundopstelling. Het prijskaartje (+ 2.000 euro) moet je er maar voor lief bijnemen.

De Playbase is trouwens niet alleen geschikt voor films, maar ook muziek moet zo goed mogelijk weergegeven kunnen worden door een soundbar. Dat is volgens Sonos niet altijd het geval bij andere soundbarmakers. In een luistertest van een stukje van Gregory Porter blijken de tweeters de stem van de artiest goed weer te geven.

Via TruePlay, dat nog niet zolang geleden beschikbaar werd gemaakt voor de Playbar, stem je eenvoudig het geluid van de Playbase af op de specifieke parameters van de kamer waar je hem plaatst. Functies als dialoogverbetering en de stillere nachtmodus blijven van de partij.

Bediening van de Sonos Playbase

Net zoals bij de Playbar kan je de Playbase verbinden met je tv via slechts één optische kabel. Jammer genoeg is HDMI nog steeds niet van de partij. Als je tv geen 5.1-geluid zoals Dolby Digital of DTS doorstuurt, zal je moeten genoegen nemen met een aangepast, geluidsspoor, vaak in stereo. Ook Bluetooth ontbreekt.

Bedienen kan je op verschillende manieren: via de afstandsbediening van je tv, de Sonos-app of zelfs apps van externe partners. Later op het jaar volgt zelfs stembediening via Amazon Alexa, en ook aan samenwerking met andere partijen wordt gedacht.

Uiteraard laat de Playbase zich opnemen in het bredere multi-room concept van Sonos, en speel je er zowat alle muziekbronnen mee af waaronder ook streaming muziekdiensten.

Flexibele plaatsing

Het design is best indrukwekkend te noemen. Hoewel plastic werd gebruikt blijft toch het gevoel van luxe overeind. En met de hoogte van 5,8 cm is het de dunste soundbase die we tot op heden zagen.

Dat kunnen we echter niet zeggen over de grootte. Met een breedte van 72 cm en een diepte van 38 cm valt de footprint van de Playbase nogal groot uit. Bewust, volgens Sonos, want de Playbase moet plaats genoeg bieden voor de tafelvoet van een breed aanbod van televisies. Toch is hij smal genoeg om tussen de voetjes van nieuwe televisies, die zich vaker aan de zijkanten bevinden, geplaatst te kunnen worden.

Prijs en beschikbaarheid

De Playbase gaat 799 euro kosten, en dat is evenveel als de Playbar. Hij is vanaf 4 april 2017 verkrijgbaar in zwart en wit.

