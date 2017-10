Zo kan je niet alleen met je stem vragen om een bepaald nummer af te spelen, maar krijg je ook een antwoord op allerlei vragen zoals sportuitslagen of het weerbericht.

De eerste slimme speaker van Sonos krijgt als eerste stemassistent Amazon’s Alexa ingebouwd. Vanaf 2018 zou ook Google Assistant volgen, en zelfs Apple’s Siri zal vanaf volgend jaar via een omweg mogelijk worden.

Hiermee is de Sonos One de eerste slimme luidspreker die verschillende stemassistenten zal ondersteunen.

Hoe werkt die stembediening? De Sonos One kreeg zes kleine ingebouwde microfoontjes ingebouwd met een vorm van ruisonderdrukking, zodat jouw stem ten allen tijde duidelijk verstaanbaar is voor de speaker. Via een ledlampje bovenop zie je duidelijk of de microfoon actief is.

Let wel op: voorlopig is er wat Alexa betreft enkel ondersteuning voor de Engelse taal, en zal de stembediening in de Benelux nog niet beschikbaar zijn. Ook zouden sommige muziekdiensten zoals Spotify in eerste instantie ook nog niet te bedienen zijn met de stem.

De Sonos One lijkt op een opgewaardeerde versie van de Play 1, en dat is tot nader inzien nog steeds de goedkoopste manier om in het Sonos-systeem in te stappen. Slim gezien dus van Sonos.

De Sonos One slimme speaker is wereldwijd verkrijgbaar vanaf 24 oktober voor 229 euro.