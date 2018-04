De draagbare Sonos One speaker krijgt dit najaar een kleine upgrade met enkele nieuwe kleurtjes. Sonos werkt hiervoor samen met het Deense designmerk Hay.

Het kleurenpallet dat Hay samenstelde bestaat uit varianten op de kleuren rood, groen en geel. De exclusieve collectie werd voorgesteld tijdens de Design Week in Milaan.

Voor Mette Hay, co-founder bij Hay, vormt kleur een van de belangrijkste aandachtspunten in het designproces. De verschillende kleurenschema’s bij de Sonos One maken het mogelijk de speakers te combineren met voorwerpen in huis.

De limited edition-collectie HAY voor Sonos zal – net als iedere Sonos One speaker en de nieuwere Sonos producten – Apple’s AirPlay2 ondersteunen, wanneer dit klaar is om gelanceerd te worden.

De Hay Limited Edition Sonos One – een mond vol – is vanaf september 2018 voor 259 euro, dat is een meerprijs van 30 euro in vergelijking met de zwarte en witte Sonos One speakers.