Ikea en Sonos gaan samen nieuwe producten ontwikkelen. De eerste resultaten zouden vanaf 2019 in de Ikea-winkels te zien zijn.

Ikea is al even bezig met smart home-toepassingen zoals slimme ledlampen en meubels die je gadgets draadloos opladen. Maar voor muziek kiest het bewust voor een samenwerking met een extern merk, Sonos in dit geval.

“Samen met Sonos willen we muziek en geluid democratiseren in de woning, en we willen producten ontwikkelen waarmee mensen samen naar muziek kunnen luisteren in de woning”, vertelt Björn Block, die bij Ikea verantwoordelijk is voor het smart home gebeuren.

Sonos lanceerde onlangs zijn eerste slimme speaker, de Sonos One, die je met je stem kan bedienen.