Zoals voorspeld lanceerde Sonos deze week een compacte soundbar. De Beam is meteen ook een slimme speaker die je op termijn met je stem zal kunnen bedienen.

We zeggen op termijn want voorlopig zijn Google Assistant en Amazon Alexa nog niet beschikbaar in België en Nederland. Google Assistant zet later dit jaar de stap naar het Sonos-platform, en Nederlandse taalondersteuning volgt ook nog. Alexa dien je nog via een omweg aan te praat te krijgen in onze regio.

De Sonos Beam zal ook Apple AirPlay 2 gaan ondersteunen wanneer dat in juli beschikbaar is. Met AirPlay 2 voegt Apple multiroom toe aan zijn audio-oplossingen binnen iOS. Door de Beam toe te voegen, kan AirPlay-content bovendien op elke andere speaker binnen de Sonos set-up worden afgespeeld. Muziek vanaf Apple Music kan je zelfs via Siri vragen om af te spelen op je Sonos-systeem.

Sonos kiest bewust voor een open aanpak waarbij het meerdere spraakassistenten gaat aanbieden, net zoals het ook nu al meer dan 50 streaming muziekdiensten op zijn platform heeft.

Design en aansluitingen

De Beam is stukken kleiner dan de PlayBar of PlayBase. Met zijn slanke ontwerp en compacte formaat is de veelzijdige Beam ontworpen om op dressoirs of onder tv’s te passen die aan de muur zijn bevestigd. Sonos Beam is slechts 65 centimeter breed.

De Beam dien je aan te sluiten op de HDMI ARC-uitgang van de tv. Als de tv dit niet ondersteunt, kan je de meegeleverde optische-audio-adapter gebruiken om de soundbar aan te sluiten op de optische-audio-uitgang van de tv. Er is ook een netwerkaansluiting voorhanden.

Geluidskwaliteit

De Sonos Beam bevat intern vier custom elliptische full range-woofers en drie passieve radiatoren. Eén enkele tweeter staat in voor de dialogen.

Wie de soundbar in een bredere home cinema-opstelling wenst op te nemen kan dat. Althans als je enkele extra Sonos-luidsprekers aankoopt zoals bijvoorbeeld twee One-speakers voor de surround, en/of de Sub voor de weergave van de laagste tonen.

Verkrijgbaarheid

De Sonos Beam is, in matzwart of matwit, vanaf 17 juli verkrijgbaar en nu al op veel plekken te pre-orderen.