Sneller Wi-Fi op Powerline-adapters van Devolo

Devolo gaat nu nog sneller en stabieler Wi-Fi aanbieden op zijn dLAN 1200+ WiFi ac Powerline-adapters. De firmware-update komt er in oktober en is volledig gratis.

De Wi-Fi Powerline adapters van Devolo zijn een handige manier om een internetsignaal doorheen de woning aan te bieden en meteen ook extra Wi-Fi punten aan te maken. De Powerline adapters versturen het internetsignaal over het elektriciteitsnet van de woning.

En dat is extra handig als je geen afzonderlijke ethernetkabels kan of wil trekken. Er zijn immers stopcontacten genoeg voorhanden in een woning. Bovendien toveren de Wi-Fi versies van Devolo elk stopcontact ook nog om in een draadloze Wi-Fi hotspot.

Op dit moment is het nog zo dat een smartphone of laptop verbonden blijft met de hotspot waarmee het als eerste verbonden was. Ook als je met de smartphone naar een andere ruimte gaat, waar misschien een sterker signaal aanwezig is van een andere hotspot.

Smart WiFi van Devolo pakt dit anders aan: de software gaat ervoor zorgen dat steeds het Wi-Fi punt het het sterkste signaal wordt opgezocht. Bovendien gaat het ook automatisch op zoek naar het optimale kanaal in de 2,4 GHz- en 5 GHz-banden, en krijgen nieuwere toestellen met de snellere 802.11ac-techniek meer tijd of airtime toegewezen.

