Braun lanceert de TexStyle 7Pro, een nieuwe serie van 4 stoomstrijkijzers waarmee stapels wasgoed in een mum van tijd weggewerkt kunnen worden.

Dankzij de combinatie van krachtige stoomshots en een nauwkeurige temperatuurregeling levert het strijkijzer perfecte strijkresultaten, zelfs bij de meest hardnekkige kreuken. De afgeronde Eloxal 3D-strijkzool zorgt voor een optimaal glijresultaat over alle obstakels en in alle richtingen, zelfs achterwaarts. Strijken wordt nu ook leuk!

Het uitermate krachtige stoomstrijkijzer van Braun biedt verschillende stoomopties voor de beste resultaten en heeft een vermogen van 2400W, 2600W of 2800W met een stoomafgifte van 30g of 50g/min. in turbostand en een stoomshot van ZZ0g tot 230g.

Dankzij het krachtige stoomshot dringt de stoom tot diep in de stof en worden de plooien sneller gladgestreken. Met de driehoekige stoomzone in de punt van het strijkijzer strijkt u moeilijk te bereiken plekken zoals kragen en naden perfect in een mum van tijd.

Eloxal 3D-strijkzool

De afgeronde vorm van een snowboard stond model voor de ijzersterke, krasbestendige Eloxal 3D-strijkzool, de eerste afgeronde strijkzool ter wereld. Door de gebogen vorm strijk u met de TexStyle 7 Pro moeiteloos achterwaarts over alle hindernissen zoals knopen, zakken en ritsen. Deze nieuwe serie stoomstrijkijzers kreeg eveneens Brauns unieke zoolplaat met Eloxal-coating, waardoor het strijkijzer gemakkelijk over alle stoffen heen glijdt. Bovendien is de gepatenteerde strijkzool krasbestendig zodat u zeer lang zal kunnen genieten van een soepel glijresultaat.

Knopen en hangende gordijnen, zó gestreken!

Met één druk op de knop wordt de stoom met veel kracht uit het strijkijzer geperst. Dit is onder andere zeer handig bij het verticaal stomen van gordijnen of blazers. Het toestel beschikt over een precisiepunt in de punt van de zool, zodat de ergste kreuken en moeilijk te bereiken plaatsen zoals knopen en naden in een handomdraai gestreken kunnen worden. Door de automatische uitschakelfunctie (*) – waarbij het toestel na 8 minuten wordt uitgeschakeld in verticale positie of na 30 seconden in horizontale positie – is het apparaat teven extra veilig en energiebesparend.

Zorgeloos strijken

Het stoomstrijkijzer heeft een grote vulopening voor het waterreservoir – 300ml – waardoor water bijvullen een gemakkelijke taak wordt, ook tijdens het strijken zelf. Daarnaast zorgt het verbeterde druppelstopsysteem ervoor dat er geen water uit de strijkzool loopt, zelfs niet wanneer een lage temperatuur is ingesteld.

(*) Specificaties zijn afhankelijk van het model.