Smarther: de slimme thermostaat van BTicino

Ook BTicino heeft nu een slimme thermostaat in het gamma. De Smarther maakt verbinding via Wi-Fi en vervangt eenvoudig jouw oude thermostaat.

Het design en de vormgeving is bewust heel sober gehouden: dun en met wit glas afgewerkt zodat de thermostaat in elk interieur zou passen. De thermostaat bestaat zowel in een opbouw- als inbouwversie.

Het volstaat de Smarther thermostaat aan te raken om de verwarming of koeling te activeren en de temperatuur aan te passen. Het glas fungeert als aanraakscherm. Bij de thermostaat hoort een passende app. Hiermee kan je iets makkelijker weekschema’s opstellen of de temperatuur vanuit je luie zetel regelen.

Maar het zijn ook de extraatjes die de app interessant maken. Met geolocalisatie ingeschakeld via de app weet de thermostaat altijd waar je je bevindt. Gaat er iemand vroeger naar huis dan gewoonlijk, kan de thermostaat daarop inspelen en de verwarming vroeger activeren.

En als je langer van huis weg bent, zoals tijdens een wintervakantie, kan je de Smarther thermostaat op afstand instellen op de anti-vriesmodus om maar een voorbeeld te noemen.

Bijzonder is ook de boost-functie waarbij de verwarming of koeling voor een beperkte tijd wordt ingeschakeld. De werkingstijd (30, 60 of 90 minuten) kan geselecteerd worden door het activeren van de boost-functie op de thermostaat zelf of via de smartphone. Leuk detail: een verticale strook op de thermostaat – rood voor verwarming en blauw voor koeling – toont dat de functie actief is en geeft meteen de resterende tijd aan.

Via de app kunnen trouwens verschillende thermostaten in één woning beheerd worden, bijvoorbeeld als je met zone-verwarming wenst te werken, of toestellen in verschillende gebouwen, bijvoorbeeld een tweede thermostaat in het buitenverblijf.

De slimme thermostaat maakt deel uit van het Eliot-programma van BTicino dat als doel heeft de toestellen en apparaten van het merk vanop afstand, via de cloud, te bedienen.

