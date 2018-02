De slimme energiemonitor Smappee maakt voortaan deel uit van het “Works with Nest”-programma. Daardoor kan je Smappee en de producten van Nest bedienen en raadplegen vanuit één app.

Verwarming en het energieverbruik kan je dus monitoren en controleren via de Smappee-app. Je ziet het energieverbruik of energie-opwekking van je woning zoals dat al voorheen het geval was, maar je kan ook vanuit diezelfde app de verwarming regelen.

De integratie gaat verder. Zo kan je bepaalde limieten instellen voor het gas- en waterverbruik, en krijg je een waarschuwing bij overschrijding van deze waarden. Smappee zal ook controleren of er geen onnodig gas verbruikt wordt op het moment van een verhoogd CO-risico door de Nest Protect rookmelder.

Smappee blijft inzetten op de compatibiliteit met Internet of Things-platformen, smart devices en smart home-toepassingen. Daarbij staat energiebesparing centraal. De samenwerking met Nest was dus een logische stap. “Onze huizen worden alsmaar slimmer. Een slim beheer van gas en water is in dat kader belangrijk. Daarom zijn we zo tevreden over de samenwerking met Nest: voortaan kunnen onze gebruikers hun gas– en waterverbruik afstemmen op hun gewoontes. Daardoor besparen ze een pak energie, wat goed is voor het milieu én hun portemonnee”, aldus Grosjean.

Smappee lanceerde in de zomer van 2017 al de Smappee Plus, een geavanceerde energiemonitor voor thuisgebruik.