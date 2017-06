Smappee Plus: energiemonitor schakelt versnelling hoger

De energiemonitor Smappee was al een schot in de roos. De Smappee Plus-versie gaat een stapje verder: hij meet nu nog beter en is klaar voor de komst van slimme energienetten en gedecentraliseerde energieproductie.

De Smappee Plus is een doorontwikkeling van de Solar-versie van de oorspronkelijke Smappee en maakt het mogelijk om ook warmtepompen, batterijen en elektrische wagens in de installatie op te nemen en te meten.

Vaak hebben huiseigenaars of KMO’s geen controle over de manier waarop bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp de energie opwekt. Wanneer de warmtepomp puur elektrisch aan het opwarmen is – omdat er niet genoeg natuurlijke warmte buiten beschikbaar is – kan dat soms leiden tot onaangename verrassingen in de stroomfactuur.

Submetering is de oplossing

Door nu nog meer verschillende klemmen op de stroomkabels van apparaten die toekomen in de elektriciteitskast te plaatsen, kan Smappee Plus gerichter meten. Smappee noemt dit submetering en dit laat toe om het verbruik of de opwekking van stroom van toestellen als een warmtepomp, batterijen, zonnepanelen en elektrische wagens nauwgezetter te meten.

Heel wat van die toestellen zijn immers zonder afzonderlijke stroomklem moeilijker te meten. Dat is te wijten aan hun variabele output en verbruik, zoals bij airconditioning, warmtepompen of ventilatie. En ook zijn er soms apparaten die een gelijkaardig verbruikspatroon hebben waardoor exact meten voorheen moeilijk was.

“Door de exponentiële groei van slimme woningen en hernieuwbare energie verloopt ook de monitoring gesofisticeerder en kan de consument realtimedata gebruiken om meteen actie te ondernemen”, aldus Stefan Grosjean, CEO van Smappee. “We stellen bovendien vast dat apparaten steeds complexer worden, wat ook nieuwe uitdagingen meebrengt voor een betrouwbare monitoring. Submetering beantwoordt perfect aan die behoefte.”

Bij het startpakket levert Smappee meteen 9 stroomklemmen mee die rond de geïsoleerde kabels worden bevestigd. De installatie moet wel uitgevoerd worden door een gekwalificeerde elektricien of installateur.

Smappee app: visualiseren van elk toestel

Nog steeds staat de gekende Smappee app centraal om de energieflow van een woning of kantoor te in real-time te visualiseren. In de app krijg je een idee van de energieproductie, en het energieverbruik, in zijn totaliteit maar ook per apparaat. Zeer innovatieve software analyseert de gemeten stroom en gaat na welke toestellen worden in- en uitgeschakeld en wanneer dit gebeurt.

Met Smappee Plus kan er een eerste stap worden gezet naar een slimme energiewoning die in het beste geval zelfs off-the-grid kan functioneren.

Smappee Plus heeft een richtprijs van 496 euro (excl. BTW) en is enkel bij professionele installateurs verkrijgbaar.

De technische specs van Smappee Plus

Afmetingen: 180 x 130 x 35 mm

Gewicht: 300 g

Gebruikstemperatuur: -10 – +50 °C

Opslagtemperatuur: -20 – +70 °C

Relatieve vochtigheid: 80 % bij 0 – +40 °C

Gebruikshoogte: 0 – 2.000 m

EMC: EN 55022 (Klasse B)

Veiligheid: conform met UL/IEC/EN 61010-1 Ed3 2010, CAT II

Voeding: 90 – 264 VAC / 50..60 Hz

Ingangen: Ph1,Ph2,Ph3,N

Ingangen voor spanningsmeting: Ph1,Ph2,Ph3,N

Topologie: 3-fasig met 3 of 4 draden, enkelfasig, fasesplitsing

Bereik: 50..270 Vrms Ph-N / 87..550 Vrms Ph-Ph

Frequentie: 45..65 Hz

Stroomverbruik: Max. 5 W

Ethernet en Wi-Fi 802.11 b/g/n

Klik hier om producten in te laden

Reageer