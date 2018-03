Dit najaar kan je met een draadloze schakelaar van Niko de Philips Hue-lampen bedienen.

Niko haalt hiermee een handige oplossing in huis. Wie de voorbije jaren de slimme lampen van Philips Hue in huis haalde, kent misschien wel het volgende probleem: hoe bedien je die Hue-lampen met een schakelaar die qua look past bij je bestaande Niko-schakelaars?

De Friends of Hue Niko schakelaar is beschikbaar in alle afwerkingen die Niko in het gamma heeft en is bovendien eender waar te bevestigen en aan je Niko-installatie toe te voegen. De besturing is immers volledig draadloos.

Los van het in- en uitschakelen van de Hue-lampen gaat Niko nog een stapje verder. Zo kan je met één druk op de knop ook voorgeprogrammeerde sferen oproepen of je slimme lampen dimmen.

Het nieuws werd bekendgemaakt naar aanleiding van de Light + Building beurs in Frankfurt. Niko is één van de eerste lanceringspartners in het ‘Friends of Hue’ programma van Philips Lighting.

Meer over Niko