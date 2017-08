Slimme speaker Sonos met ingebouwde microfoon op 4 oktober?

Het ziet er naar uit dat het niet lang meer wachten is op de eerste slimme speaker van Sonos. Zo staat er een persevent in New York gepland op 4 oktober en duiken de eerste specs op via de FCC.

Fabrikanten zijn in de VS verplicht productinformatie beperkt door te geven aan de FCC of Federal Communications Commission. Zo valt er te lezen over het “product model S13” dat je het kan bedienen met je stem, er ingebouwde microfoons inzitten en ondersteuning voor verschillende stemplatformen en muziekdiensten.

Het ziet er dus naar uit de slimme luidspreker van Sonos ondersteuning gaat bieden voor verschillende spraakassistenten zoals Amazon Alexa, Google Assistant en misschien wel Apple Siri.

Het belooft alvast een hete herfst te worden op het vlak van slimme luidsprekers. Apple lanceert dan de HomePod en ook Samsung werkt momenteel aan een eigen oplossing.

