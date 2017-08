Slimme speaker Samsung komt er binnenkort aan

Samsung geeft toe te werken aan een slimme luidspreker die de concurrentie moet aangaan met Google Home, Amazon Echo en de Apple HomePod.

Een topman van Samsung, DJ Koh, liet na het Unpacked-event in New York in zijn kaarten kijken toen televisiezender CNBC vroeg naar de speaker. Die slimme luidspreker moet een mooi uithangbordje worden voor Samsung’s spraakassistent Bixby.

Bixby is trouwens sinds deze week in meer dan tweehonderd landen actief, in de taal Engels welteverstaan. Wanneer er ondersteuning voor het Nederlands komt werd nog niet gecommuniceerd.

Dat audio een belangrijk onderdeel voor Samsung is, bleek uit de overname van het audiobedrijf Harman, dat we kennen van merken als JBL en Harman/Kardon.

