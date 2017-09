Slimme speaker Panasonic met Google Assistant

Op de IFA onthulde Panasonic zijn eerste slimme speaker, de SC-GA10. In tegenstelling tot andere merken ontwikkelt Panasonic niet zelf de stemassistent. Het doet hiervoor een beroep op Google Assistant.

In april 2017 stelde Google zijn stemassistent open voor andere bedrijven, om zo de populariteit van de Google Assistant te vergrote

De SC-GA10 aanspreken doe je gewoon via het ‘OK Google’ stemcommando. De luidspreker kan verbinding maken de streaming muziekdiensten Spotify, Google Play Music, Deezer en de internetradiostations van TuneIn.

Bovendien kunnen meerdere van die GA10’s aan elkaar gelinkt worden. Zo kan je met twee speakers een stereo-opstelling maken, maar evengoed kan je dezelfde muziek op andere speakers in andere kamers afspelen, in een multiroom set-up.

Op de persconferentie tijdens de IFA in Berlijn benadrukte Panasonic dat hard werd gewerkt aan de muzikale capaciteit van de speaker. Twee 20 millimeter dometweeters en een woofer van 8 cm moeten voor een premiumsound zorgen.

Het design van de speaker is balkvormig, en hij is qua groten iets forser uitgevallen dan bijvoorbeeld de Google Home. Hij is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.

De SC-GA10 slimme speaker van Panasonic moet in de winter beschikbaar worden. Een prijs werd nog net bekendgemaakt.

