Slimme ledlampen Ikea werken binnenkort met Apple HomeKit

De slimme ledlampen van Ikea zullen binnen enkele maanden overweg kunnen met Apple HomeKit. Ook een koppeling met Google Home en Amazon Echo zit in de pipeline.

HomeKit is het smart home platform van Apple dat je toelaat allerlei producten te koppelen binnen iOS en zo via één app op je iPhone of iPad makkelijker deze apparaten te gaan bedienen.

Trådfri, de naam die de smart ledlampen van Ikea meekregen, zijn sinds enkele maanden in de Benelux verkrijgbaar. Net zoals de slimme verlichting van Philips, Hue, heb je een centrale hub of gateway nodig die je aansluit op het internet. Vervolgens kan je dan de ledlampen via de Trådfri-app bedienen.

Het assortiment bestaat uit ledlampen met verschillende fittings (E14, E27 en GU10) die al te koop zijn vanaf 13 euro. Het startpakket met hub, twee lampen en een afstandsbediening kost 90 euro.

In tegenstelling tot Philips Hue zijn de Ikea lampen enkel met wit licht aan te kopen. Een versie voor gekleurd licht ontbreekt vooralsnog.

