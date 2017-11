De Laurastar Smart is het eerste geconnecteerde strijksysteem ter wereld. De mobiele app leert je hoe je perfect strijkt in geen tijd.

App helpt je beter en sneller strijken

Laurastar Smart maakt via Bluetooth verbinding met een speciale app op je smartphone (Android en iOS). Drie soorten videohandleidingen bieden ondersteuning.

Een eerste tutorial helpt je met de installatie van het uitgebreide strijksysteem inclusief actieve strijktafel. Een soort snelstartgids dus. Een tweede soort video’s leert je de basistechnieken van het strijken aan. En een derde variant geeft je tips om optimaal te strijken op stoffen zoals wol, zijde of katoen.

Telkens houden sensoren in het strijkijzer je bewegingen bij, en geeft de app feedback zodat je strijktechniek snel beter wordt.

Je krijgt in de app ook te zien hoeveel uren je al hebt gestreken, of het tijd wordt om het antikalkpatroon te vervangen of om het waterreservoir bij te vullen.

Laurastar Smart is meer dan een strijkijzer

Het slimme strijkijzer maakt gebruik van ultrafijne stoom en past automatisch de juiste stoomtemperatuur toe, zodat zelfs de meest delicate stoffen beschermd zijn. Je hoeft zelfs niet meer op een knop te drukken: jouw handbeweging is voldoende om automatisch stoom af te geven. Sensteam-technologie noemt Laurastar het.

Het Laurastar Smart strijksysteem is trouwens meer dan het strijkijzer. Zo is de strijkplank van het actieve type, wat wil zeggen dat lucht onder de strijkhoes wordt geblazen om de te strijken stof aan te spannen en zo valse plooien te voorkomen. Door lucht aan te zuigen wordt het wasgoed dan weer beter op zijn plaats gehouden.

Het afneembare waterreservoir zit mooi weggewerkt in de voeten van de strijktafel, en is in zo’n drie minuten klaar om te beginnen met strijken.

De strijkplank is verstelbaar in zes posities, en dankzij wieltjes eenvoudig te verplaatsen. De vouwstand en een oprolsysteem voor het stroomsnoer vergemakkelijkt het opbergen.

Laurastar Smart: Prijzen en modellen

Met z’n 1999 euro is het topmodel, de Laurastar Smart U, allerminst goedkoop te noemen, maar je krijgt hiervoor wel het meest geavanceerde strijksysteem voor in de plaats.

Er zijn ook nog twee iets goedkopere strijksystemen met dezelfde slimme functies, de Laurastar Smart i (1499 euro) en de Laurastar Smart U (1799 euro). De Smart I moet het wel stellen zonder actieve 3D-zool, stoompulsen en de Sensteam-technologie. Op de Smart M ontbreekt enkel de Sensteam-technologie.