We kunnen (in België) nog niet eens in 4K kijken naar de Wereldbeker Voetbal, maar tv-fabrikant Sharp lanceert wel al de eerste 8K-televisie in Europa.

Het 70-inch scherm, de LV-70X500E, telt wel enkele addertjes onder het gras. Zo is er geen ingebouwde tv-tuner en is het prijskaartje niet min: 11.199 euro. Bovendien kan je er geen 8K-signaal naar sturen (tenzij via vier afzonderlijke HDMI-ingangen), en ontbreekt Dolby Vision als HDR-standaard.

En het sterkste argument tegen de tv: er is nog geen videomateriaal beschikbaar in 8K. Wel beschikt de tv over een upscaler die 4K-content (of lager) zal trachten opwaarderen naar 8K. Ook kan er via USB naar 8K-afbeeldingen worden gekeken.

Het scherm heeft een resolutie van 7680 op 4320 pixels, 216 zones voor lokale dimming (via FALD) en een piekhelderheid van 1000 nits.

In Japan zullen er ter gelegenheid van de Olympische Spelen van 2020 settopboxen ter beschikking staan die 8K kunnen afleveren.

