Nu we steeds meer apparaten in onze woning hebben aangesloten op het internet, dringt een beveiliging van deze toestellen zich op. Cybersecuritybedrijf F-Secure wil met de beveiligingsrouter Sense al deze apparaten optimaal beveiligen tegen cyberaanvallen van buitenaf.

F-Secure koos voor de presentatie van zijn nieuwe beveiligingsrouter niet toevallig voor een filiaal van elektroketen Vanden Borre. De winkel staat tjokvol toestellen die steeds meer met het internet verbonden zijn.

Nu al zijn 70% van de verkochte televisies smart tv’s, vertelt Grégoire Tack, commercieel directeur bij Vanden Borre. En ook de stijgende populariteit van slimme thermostaten, beveiligingscamera’s en connected huishoudtoestellen zoals wasmachines merken ze bij Vanden Borre elke dag op de winkelvloer.

Internet of insecure things

In het vakjargon noemt men al deze apparaten die aangesloten worden op het web het

het Internet of Things (IoT). Internet of insecure things noemt Dennis Schirrmann, verantwoordelijk bij F-Secure voor de Benelux-markt, het liever.

Het Finse bedrijf F-Secure is al dertig jaar actief in cybersecurity, en weet wat er speelt. De Finnen vergelijken het internet met het drinkwater dat dagelijks uit onze kraan vloeit. Dat water is aan strenge controles onderworpen, en met het internet zou dat niet anders mogen zijn.

In onze woningen, kantoren en hotels staat het vandaag al goed vol met op het internet aangesloten apparatuur. En de verwachting is dat dat er de volgende jaren nog veel meer zullen worden, onder meer door goedkopere en steeds kleinere chips.

Maar de fabrikanten en merken van al die apparaten hebben onder prijsdruk nauwelijks aandacht voor de beveiliging ervan. F-Secure haalt het voorbeeld aan van een onderzoek naar slimme beveiligingscamera’s. Op één model, dat wordt doorverkocht aan verschillende merken, vond F-Secure liefst 18 kritische kwetsbaarheden, waardoor hackers aan gevoelige informatie en privacygegevens konden geraken.

Een verregaande beveiliging dringt zich dus op. En dus is er nu de Sense, de eerste router in zijn soort, en met de lancering vandaag een primeur voor de Belgische markt. De Sense is de combinatie van een beveiligingsrouter, een beveiligingsapp en state-of-the-art beveiliging via de cloud.

Wat is de Sense?

De Sense controleert alle aangesloten toestellen, en houdt je op de hoogte via een app van eventuele cyberaanvallen die werden afgewimpeld. Voor een laptop of pc heb je niet langer een afzonderlijk anti-virusprogramma en zo nodig. Alle kwaadaardige verkeer wordt aan de bron, de router, geregeld en tegengehouden.

De Sense software beveiligt je bij het surfen, en beschermt je voor het traceren van je surfgedrag en tegen bots. Met de Sense-app zijn trouwens meteen ook mobiele toestellen zoals smartphones of tablets optimaal beveiligd.

Wat kost de Sense?

De F-Secure Sense is tot eind januari 2018 exclusief te koop in de winkels van Vanden Borre en kost 199 euro, inclusief een abonnement voor één jaar. Dat abonnement kost nadien ongeveer 10 euro per maand.

De volgende weken volgt nog een uitgebreide test van de F-Secure Sense beveiligingsrouter.