Het is zover. Na 7 seizoenen lijkt het eindelijk ‘Winter’ te gaan worden in Westeros. De ijzige White Walkers laten zich nu door niets of niemand meer tegenhouden in hun tocht naar The Wall en ook Daenerys Targaryen zet voet aan wal met een duidelijk doel voor ogen: de troon bestijgen.

De reeks wordt steevast bejubeld door pers en publiek en is van het beste wat televisie te bieden heeft. Het zevende seizoen bestaat uit zeven afleveringen

Het zevende seizoen van Game of Thrones is vanaf 11 december beschikbaar op Blu-ray en DVD.

Interessant is dat vanaf dan ook de boxset met alle seizoenen tot nu toe verkrijgbaar is. Misschien wel een perfect eindejaarscadeau voor al wie eindejaar wil doorbrengen met de Starks, Lannisters, Baratheons en Targaryens!