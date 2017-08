Segway toont twee nieuwe elektrische steps op IFA

De Ninebot by Segway ES1 en ES2 KickScooters zijn twee elektrische steps met een bijpassende smartphone-app. Ze zijn in primeur te zijn tijdens de IFA 2017 in Berlijn.

De ES1 KickScooter heeft een maximale snelheid van 20 km/u, met een bereik van circa 25 km. Het beschikt over een LED display, Anti Blokkeer Systeem en cruise control.

Het ES2-model kan een maximumsnelheid van ongeveer 25 km/u behalen, met een maximumbereik van maximaal 25 km. De achterste schokdemping zorgt voor een comfortabele rit en de aanpasbare sfeer- en achterlichten zorgen niet alleen voor plezier, maar ook dat de bestuurder in weinig licht goed zichtbaar is.

De elektrische steps kan je trouwens upgraden met een tweede batterij en zo het maximale bereik uitbreiden tot maximaal 45 km. Op de ES2 haal je zo 30 km/u en neem je vlotter hellingen.

Via de app kan je de step op afstand vergrendelen en beveiligen tegen diefstal, allerlei instellingen induiken en feedback krijgen over je rijgedrag.

Beide steps zijn makkelijk in te klappen en mee te nemen in de wagen of het openbaar vervoer.

Prijzen zijn nog niet bekend gemaakt.

