Samsung vernieuwt Galaxy A-smartphones

Samsung heeft op de CES-beurs in Las Vegas een nieuwe versie van de Galaxy A3 en A5 voorgesteld. De toestellen krijgen onder meer een betere camera en liggen vanaf februari in de winkelrekken.

Het belangrijkste kenmerk van de Galaxy A-reeks, het metalen design, blijft behouden. Het is vooral de fotofanaten die van een extraatje genieten dankzij de verbeterde camera’s voor- en achteraan. Niet alleen de kwaliteit van de foto’s moet beter zijn, er werd ook gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid van de camera.

Er is ook een aparte Food Mode, waarmee je de kleuren en contrasten van je #foodporns kan optimaliseren.

Verder rustte Samsung de nieuwe Galaxy A3 en A5 uit met functies die we kennen van bij de Galaxy S7, zoals een IP68 waterdicht design, een USB-C poort, een Always On Display en een microSD-slot.

De nieuwe Galaxy A-serie is vanaf 3 februari verkrijgbaar in de kleuren Black Sky, Gold Sand en Peach Cloud. De A3 krijgt een prijskaartje van 329 euro, de A5 een van 429 euro.

