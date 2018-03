Naast de QLED tv’s lanceert Samsung ook een volledige nieuwe reeks Ultra HD tv’s voor 2018. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste LED/LCD tv’s die Samsung dit jaar uitbrengt, en de features die we al konden ontdekken.

De Ultra HD tv’s starten met de benaming NU en vervangen de modellen van vorig jaar, waarvan de naam met MU begon. In plaats van quantum dots gebruiken deze televisies de lcd-beeldtechnologie waardoor ze goedkoper zijn dan de QLED tv’s van Samsung.

Premium UHD televisies (NU8000-reeks)

De televisies in de 8-serie beschikken over een 4K Ultra HD-resolutie en leveren een piekhelderheid van 1000 nits. HDR1000 is de term die Samsung hiervoor gebruikt. Alle televisies binnen deze reeksen zijn compatibel met de dynamische HDR10+ standaard.

Een nieuwe gamemodus verlaagt aanzienlijk de inputlag, wat vooral liefhebbers van snelle racegames zal bekoren. Ook worden de beeldinstellingen automatisch aangepast naargelang de aangesloten gameconsole.

Qua design valt het 360 graden-ontwerp op met nauwelijks zichtbare bekabeling via de zilverkleurige voet.

NU8500

De NU8500 is de opvolger van de MU8500 van vorig jaar, en is praktisch dezelfde tv als de NU8000 maar dan met een gebogen (curved) scherm.

Afmetingen: 55 en 65 inch

4K Ultra HD

Edge Led

Supreme UHD Dimming (betere lokale dimming)

Dynamic Crystal Color

PQI-index: 2700

HDR 1000

HDR10+, HDR10 en HLG

One Remote Control

Game-modus

Bixby en SmartThings

Curved (gebogen) versie

2.1-kanalen geluid (40W)

NU8000

Afmetingen: 49, 55, 65, 75, 82 inch

4K Ultra HD

Edge Led

Supreme UHD Dimming (betere lokale dimming)

Dynamic Crystal Color

PQI-index: 2500

HDR 1000

HDR10+, HDR10 en HLG

One Remote Control

Game-modus

Bixby en SmartThings

2.1-kanalen geluid (40W)

UHD televisies in de NU7000-reeks

De vroegere 6-serie krijgt dit jaar een naamswijziging naar de 7-serie. De televisies in de 7-serie hebben uiteraard ook de 4K Ultra HD-resolutie en HDR-beeldkwaliteit maar zijn niet compatibel met de dynamische HDR10+ standaard.

Ook hier is de bekabeling weggewerkt, het design slank en beschikken ze vanaf de NU 7400 over de One Remote Control, een afstandsbediening waarmee je de tv en andere aangesloten bronnen kan bedienen. De SmartThings-app is volgens onze informatie aanwezig. De uitgebreidere Game-modus en Bixby-ondersteuning ontbreken op de 7000-reeks.

NU7500

Afmetingen: 49, 55 en 65 inch

4K Ultra HD

Edge Led

Dynamic Crystal Color

UHD Dimming

PQI-index: 1800

HDR10+, HDR10 en HLG

One Remote Control

Curved (gebogen) versie

SmartThings

NU7400

Afmetingen: 43, 50, 55 en 65 inch

4K Ultra HD

Edge Led

Dynamic Crystal Color

UHD Dimming

PQI-index: 1700

HDR10+, HDR10 en HLG

One Remote Control

SmartThings

NU7300

Afmetingen: 49, 55 en 65 inch

4K Ultra HD

Edge Led

PurColor-technologie

UHD Dimming

PQI-index: 1400

HDR10+, HDR10 en HLG

Curved (gebogen) versie

SmartThings

Stereogeluid (20W)

NU7100

Afmetingen: 40, 43, 49, 55, 65 en 75 inch

4K Ultra HD

Edge Led

PurColor-technologie

UHD Dimming

PQI-index: 1300

HDR10+, HDR10 en HLG

SmartThings

Stereogeluid (20W)

Van zodra de prijzen beschikbaar zijn, krijgt dit artikel een update.