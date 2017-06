Samsung TV Keuzehulp: nu uitgebreid met QLED-televisies

De Samsung TV Keuzehulp is een handige app die je helpt bij het creëren van een knus televisiehoekje in huis. Met behulp van augmented reality kan je checken of een specifiek televisiemodel van Samsung wel past in jouw interieur.

Twijfel je nog tussen een 49-inch of 55-inch televisie dan kan je via de app dit even in real-time checken op jouw muur of tv-meubel.

De Samsung TV Keuzehulp app werkt met een speciale afbeelding waarmee je kan aangeven waar je nieuwe Samsung TV komt te hangen of staan.

Link naar Google Play

Link naar de Apple App Store

Reageer